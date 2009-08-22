Deprem konutlarındaki bürokratlar göç ediyor

Deremzedelerin tepki göstermesine üzerine Arızlı Mevkii'ndeki konutlara yerleştirilen kamu yöneticileri buradan ayrılmaya başladı. Milli Eğitim Müdürü Nevzat İspirli'nin “Kısa sürede boşaltacağım” açıklaması ardından bir bürokrat oturduğu daireyi boşalttı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden sonra Irak'ın idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin'in hibe olarak verdiği 10 milyon dolarla Arızlı Mevkii'nde yaptırılan 230 konuta hak sahibi olmayan ancak depremde aile fertlerinden birden fazla kişiyi kaybeden depremzedeler yerleştirildi. Valilik bu konutların boşaltılmasını isterken, 80 kadar konuta kentteki bürokratlar yerleştirildi. Olayların ardından olaylara polis de müdahale etti. Konut alanının girişinde kurdukları çadırda nöbet tutan ve buraya bürokratların yerleştirilmesini istemeyen, ayrıca binaların tapularını isteyen depremzedeler son olarak Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat İspirli ile diğer bürokratlara işe gidiş gelişlerinde sözlü tacizde bulundu.

Gerginliğin ardından İstanbul'da da lojmanı bulunduğu anlaşılan Milli Eğitim Müdürü Nevzat İspirli'nin iki lojmanı da boşaltacağını açıklamasının ardından bugün İl Özel İdare Emlak Müdürü Emine Pekin'in oturduğu daire boşaltıldı. Açıklama yapmayan Emine Pekin ve ailesinin çıkan olaylar nedeniyle rahatsızlık duydukları, bu nedenle taşınmaya karar verdikleri belirtildi.

Dairenin boşaltılmasını ilgiyle izleyen ve depremde 17, 14, 11, ve 9 yaşlarındaki 4 çocuğunu kaybeden 43 yaşındaki Elif Güzel, bürokratların buradaki daireleri boşaltmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Güzel, diğer dairelerin de boşaltılasını istedi. Yusuf Bambal ise evlerin boşaltılmasının önemli olmadığını, buradaki sorunun çözümünün önemli olduğunu söyledi. Bambal, “Burada kimsenin acı çekmesini istemiyoruz. ‘Biz büyük bir ülkeyiz’ diyen başbakanımızın bu sorunu çözmesini istiyoruz” diye konuştu.

Fatma Öztay adlı depremzede ise burada oturanların büyük bir travma yaşadığını, psikolojik dengelerinin bozulduğunu belirterek, “Kriz ortamı var ve çoğunluk işsiz. Eşim de 8 aydır işsiz. Şu an bizi buradan çıkartsalar dışarıda kalacağız. Biz polislerimizle çatışıyoruz. Bunlar hiç hoş şeyler değil. Yaşananlar gerçekten insanların psikolojisini bozuyor. Buradaki insanların psikolojisi zaten tam düzgün değil. Depremde insanlar evlatlarını, kardeşlerini, ağabeylerini kaybetti. Onların acısını yaşayamadan buradaki sorunlara uğraşıyorlar” diye konuştu.