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Deprem kayıpları giderek artıyor: Ölü sayısı 461

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da meydana gelen depremde 461 kişi'nin hayatını kaybettiği ve bin 352 kişinin de yaralandığını bildirdi.

25 Ekim 2011 03:00

T24- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da meydana gelen depremde 461 kişi'nin hayatını kaybettiği ve 1352 kişinin de yaralandığını bildirdi. 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre 1352 kişi de yaralı. AFAD, yardım ve kurtarma ekipleriyle ilgili olarak da şu bilgiyi verdi: “Van Valiliği emrine acil ihtiyaçların karşılanması için ilk etapta 3 milyon TL ‘Acil Yardım Ödeneği’ gönderilmiştir. Yardım kampanyasında ilk gün itibari ile 1 milyon 728 bin TL nakdi yardım toplanmıştır. 48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ile ekipmanları, 19 Türk Hava Yolları, 22 askeri ve 5 özel kargo uçağı olmak üzere toplam 46 uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edilmiştir. Başkanlığımızdan 20 kişilik bir teknik heyet Van’a intikal etmiştir. Ayrıca, çeşitli illerden 200 teknik personel görevlendirilmiştir. Toplam 3 bin 755 arama-kurtarma, 860 sağlık personeli, 16 arama köpeği, 595 iş makinesi ve araç, 7’si hava ambulansı olmak üzere 140 ambulans, 33 jeneratör, 95 seyyar tuvalet, 15 bin 379 çadır, 60 prefabrik ev, 50 bin 583 battaniye, bin 120 gıda paketi, 10 bin 64 gıda kolisi, 36 seyyar mutfak, 3 bin 51 mutfak seti, 5 bin 139 katalitik soba, 425 uyku tulumu, 1 mobil fırın ve 13 ton kumanya gönderilmiştir.” TSK’dan yapılan açıklamada da deprem bölgesinde 2 bin 445 askerin görev yaptığı bildirildi.”


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