"Deprem için bizlerden aldığınız 60 milyar nerede?"

1999 Marmara Depremi’nin ardından yaraların sarılması amacıyla 2000 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit hükümeti tarafından geçici olarak getirilen, ardından AKP iktidarında önce 2 kez uzatılan sonra da kalıcı hale getirilen Özel İşlem ve Özel İletişim Vergileri Meclis gündemine taşındı. "Özel İletişim Vergisi’ için 2000 yılından bu yana yaklaşık 60 milyar lira toplandığını söyleyen CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, "Şimdi soruyorum bu paralar nerede?" dedi.

Birgün'de yer alan habere göre CHP Milletvekili Yıldız Biçer, 17 Ağustos 1999 Depremi’nin 18’inci yıldönümünde, Özel İletişim Vergisi’nin şu ana kadar ulaştığı rakamı ve bu paraların nerelerde kullandığını Maliye Bakanı Naci Ağbal’a sordu. Marmara Depremi sonrasında alınan Özel İşlem ve Özel İletişim Vergilerin hangi hizmetlerden alındığını ve geçici olarak getirilen Özel İletişim Vergisi hangi yıl ve hangi gerekçeyle önce süreleri uzatılıp sonra kalıcı hale getirdiğini soran Biçer, şu açıklamada bulundu:

“AKP’nin topladığı vergileri afet hazırlığı için kullanmadığı açık; daha deprem toplanma alanlarını çoğaltmak için çalışmaları gerektiğini geçtim var olanı bile korumadılar. 1999 Marmara Depremi sonrası geçici olarak hayatımıza girip AKP ile kalıcı olan ‘Özel İletişim Vergisi’ için 2000 yılından bu yana yaklaşık 60 milyar lira toplandı. Bu rakam yılsonunda 63 milyar lira olacak.

"Bu paralar nerede?"

Şimdi soruyorum bu paralar nerede, toplanan paralar deprem ile ilgili hangi sorunların çözümü için harcandı? Vergilerden bu güne kadar toplan para ile kaç Avrasya tüneli, kaç Osmangazi Köprüsü, kaç havaalanı yapardınız? Hem deprem önlemi almadınız hem de köprü ve yolları hazine garantisiyle yaptırıyor olmayı ve bunun rantını yemeyi nasıl bir ahlakla bağdaştırıyorsunuz?”

"Deprem vergisi duble yollara harcandı!"

2011 yılında dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem vergilerin duble yollar gibi 74 milyonun ihtiyacını karşılamak için kullanıldığını söylemişti. Şimşek, 46 ila 48 milyar lira toplandığına ilişkin rakamın ise doğru olup olmadığına bakması gerektiğini belirtmiş, sadece sağlık harcamalarına 1 yıl için 44 milyar lira aktarıldığına vurgu yapmıştı.