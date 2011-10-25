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Ekonomi

Deprem için 11 yılda 23 milyar dolar vergi toplandı

Deprem yaralarını sarmak için 11 yıldır 23 milyar dolar vergi toplandı.

25 Ekim 2011 03:00

T24 - 1999 yılında meydana gelen iki büyük depremin ardından yürürlüğe giren ve geçici süreyle olağanüstü vergilerle (ek gelir ve kurumlar vergisi, ek emlak vergisi, ek motorlu taşıtlar vergisi, özel işlem vergisi) deprem zararlarının karşılanması amaçlanmıştı. Maliye ek vergilerden 2000 yılında 2.5 milyar lira gelir elde etti ve bu vergiler 2003 yılına kadar uzatıldıktan sonra kaldırıldı. Ancak bir vergi var ki amacı tam 11 yıldır 1999 depreminin yaralarını sarmak için alınıyor.

Habertürk gazetesinin haberine göre, Özel İletişim Vergisi yoluyla devlet vatandaşların cebinden 11 yıldır 32 milyar lira (yaklaşık 23 milyar dolar) vergi aldı. 23 milyar doların ne kadarı 2000’li yıllarda 1999 depreminin yaralarını sarmak için kullanıldı bilinmez ama bu vergi hâlâ devlet bütçesinin en büyük yardımcısı.

Özel İletişim Vergisi’ni telefon kullanan ve telefon cihazı alan vatandaşlar ödüyor. Son yıllarda cep telefonu kullanımı ve konuşma süreleri de arttığı için devletin bu vergiden elde ettiği kazanç her geçen yıl katlanarak büyüdü.

11 yılda Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri kalemi yüzde 500 artarken Özel İletişim Vergisi’nden devletin topladığı gelir yüzde bin arttı. 2000 yılında sadece 420 milyon lira vergi geliri elde eden devlet 2011 yılında 4.4 milyar lira gelir elde etmeyi planlıyor. 2011 yılının ilk 9 ayında 3.3 milyar liralık vergi çoktan devletin kasasına girmiş durumda.


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