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Deprem fırsatçılığı; İzmir depreminin ardından prefabrik ev fiyatları yüzde 40 zamlandı

Müstakil ev fiyatlarında da yüzde 50 artış yaşandı

DHA

11 Kasım 2020 17:42

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen ve  115 kişinin yaşamımı yitirdiği 1034 kişinin yaralandığı deprem sonrası kiraların artmasıyla birlikte farklı konut alternatifleri arayan vatandaşlar, prefabrik evlere yöneldi.

Deprem sonrası prefabrik evlere talebin arttığını söyleyen İzmir Emlak Klübü Başkanı Rıdvan Akgün,
"Özellikle müstakil arsalar üzerine prefabrik konutlar veya müstakil villalar çok yapılmak isteniyor. Durum böyle olunca da arz ve talep çoğalıyor. Son 1 hafta 10 gündür, prefabrik evlere bakıldığında prefabrik evlerin fiyatlarının yüzde 40'dan fazla arttığını görüyoruz.Daha önce bir prefabrik evi, 70-80-100 bin TL'ye alıyorsa vatandaş, şimdi 150-200 bin TL'ye satın almak zorunda kalıyor" dedi.

Müstakil ev fiyatları da arttı

Deprem sonrası müstakil evlerin fiyatlarının da artığını ifade eden Akgün, şunları söyledi: "Müstakil arsaların da fiyatları oldukça yükseldi. Neredeyse depremden bu yana yüzde fiyatlarda 50'ye yakın bir artış yaşandı. 1 milyon TL'ye satılan villaların, 1 milyon 500 bin TL, 1 milyon 700 bin TL'den satıldığını görüyoruz."  (DHA) 

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