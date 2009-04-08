Deprem, espri damarını çatlattı!

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, deprem bölgesinde de espri yapmaktan çekinmeyerek, "44 saattir uyumuyorum. Benim gibi 35'lik biri için fena bir rekor değil" dedi.



Depremin meydana geldiği Pazartesi gecesinden bu yana her gün L'Aquila'yı ziyaret ederek basın toplantıları düzenleyen Berlusconi, uyku dahi uyumadığını belirterek, "Tam bir direnme rekoru kırmış bulunuyorum. 44 saatten beri yastığa başımı bile koymuş değilim. Bu, benim gibi 35 yaşında olan biri için hiç de fena bir rekor sayılmaz" diye konuştu.



Berlusconi, trajik durumlarda da esprili olabilmeyi önemli addettiğini hatırlatarak, "Bazen bu tür trajediler karşısında da gülümsemek lazım. İyimserlik olmadan hiçbir netice elde edilemez" dedi.



Halen 73 yaşında olmakla birlikte genç görünmek için estetik ameliyata da başvurduğu bilinen Berlusconi, her ortamda espri yapmaya gayret eden biri olarak tanınıyor. Ancak Berlusconi'nin kimi esprileri gaf olarak değerlendirilip tepki de toplayabiliyor.



Berlusconi, akşam saatlerinde L'Aquila'dan ayrılırken kentin adeta bir "hayalet şehir" haline geldiğini de itiraf ederek, "Şimdi asıl sorun evsiz barksız insanların nerede iskan edileceği meselesidir. Onların tekrar burada ikamet etmeleri düşünülemez" diye konuştu.

