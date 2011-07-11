-DEPREM ENDİŞEYE YOL AÇTI BİLECİK (A.A) - 11.07.2011 - Bilecik'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında korku ve endişeye yol açtı. Alınan bilgiye göre, deprem, Bilecik'in yanı sıra ilçelerinde de hissedildi. Yerin 7 kilometre altında meydana geldiği belirlenen depremi hisseden vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokağa çıktı. Bu arada Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ile merkeze bağlı Yarhisar köyünde 2,7 ve 3,1 büyüklüklerinde iki artçı sarsıntı oldu. Öte yandan Bilecik kent merkezindeki bir apartmanın çatı istinat duvarı sarsıntıdan dolayı yan tarafındaki boş arsaya devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.