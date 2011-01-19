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Dünya

DEPREM DEĞİL, KALP KRİZİ ÖLDÜRDÜ KUETTA (A.A)

19 Ocak 2011 12:02

-DEPREM DEĞİL, KALP KRİZİ ÖLDÜRDÜ KUETTA (A.A) - 19.01.2011 - Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde gece yarısından sonra meydana gelen şiddetli depremde bir kadının kalp krizinden öldüğü bildirilirken, yetkililer depremin yol açtığı hasarı tespit etmeye çalışıyor. Eyaletin merkezi ve en büyük kenti Kuetta'da depremin ardından kalp krizi geçiren bir kadının hastanede öldüğü belirtildi. Yetkililer, büyüklüğü son olarak 7,2 olarak açıklanan depremin merkez üssünün yakınındaki köylere hasar tespiti için ekipler gönderdi. İran sınırı yakınındaki Dalbandin şehrinin 55 kilometre batısını vuran deprem, Karaçi, Multan, Lahor, Haydarabad ve Kuetta şehirlerinin yanı sıra Afganistan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve Dubai'de de hissedildi.  Büyüklüğü ilk olarak 7,3, daha sonra 7,4 olarak açıklanan deprem halkta paniğe yol açtı. Depremin yerin 83 kilometre derininde olmasının depremin hasarının sınırlı olmasını sağladığı bildiriliyor.  Belucistan eyaleti içişleri bakanı Ekber Durani, Dalbandin yakınlarında bulunan köylerdeki evlerde kısmi hasarlar olduğunu söyledi. Pakistan televizyonlarına konuşan uzmanlar, kısa süren depremin vurduğu bölgelerde nüfusun yoğun olmadığını, dolayısıyla çok fazla can kaybı olmayacağını sandıklarını belirtmişlerdi. Belucistan'ı Ekim 2008'de vuran 6,4 büyüklüğündeki depremde 160 kişi ölmüştü. Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın 95 kilometre kuzeydoğusunu 2005'te vuran 7,6 büyüklüğündeki depremde ise 70 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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