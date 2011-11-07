Deprem Çouklarının yüzüne 7.2 yazıldı



T24 - Depremzede çocuklara moral vermek için kurulan çadırda yüzleri boyanan çocuklardan bazılarının yüzünde depremin büyüklüğü olan 7.2 ibaresinin yazılı olması dikkat çekti.











Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Van'daki depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken, Kimse Yok mu Derneği öncülüğünde AK Parti Milletvekili Hakan Şükür ile Nuray Hafiftaş, Ahmet Yenilmez'in de aralarında bulunduğu sanatçılar, depremzeleri ziyaret etti. Kurulan sosyal yaşam çadırında ünlüler çocuklara hediyeler dağıtıp harçlık verdi. Ancak yüzünü boyayan bazı çocukların yüzündeki depremin büyüklüğü olan 7.2 ibaresinin yazılması dikkat çekti.



Kazım Karabekir Caddesi üzerinde kurulu çadırdaki oyun parkında bir araya gelen çocuklar gönüllerince oyun oynayıp deprem psikolojilerini üzerlerinden atmaya çalıştı. Kimi salıncaklara binerken, kimisi kaykayda kaydı. Birçok çocuk yüzünü boyayarak farklı simalara bürünürken, çocukların sevinçleri yüzlerine yansıdı.





Çoukların yüzünde 7.2 yazıldı





Çocukların üzerindeki psikolojiyi atlatmaları için yapılan etkinliklerde bazı çocukların yüzlerinden depremin izi ve korkusu hala silinmedi. Farklı yüzlere bürünmeye çalışan çocukların bazılarının yüzüne 7.2 Van yazısı yazıldı. Deprem korkusunu üzerlerinden atmaya çalışan çocukların yüzlerine böyle bir yazı yazılması dikkat çekerken, depremin izlerinin silinmediği görüldü. Eğlenceye doyan çocuklara da ünlüler beraberlerinde getirdikleri hediyeleri ve içinde 20'şer TL bulunan para keseleri dağıtıdı. AK Parti Milletvekili Hakan Şükür ise çocuklara özellikle top dağıttı.





'Keşke çiçek çizilseydi'



Van Yüzüncüyıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fuat Tanhan, çocukların yüzünün bu anlamda bir meta olarak kullanılmasının yanlış olduğunu söyledi. Çocukların yüzüne 7.2 ibaresinin yazılmasının, çizen kişinin kendisini ifade etmeye çalıştığına dikkat çeken Yrd.Doç. Dr. Tanhan, "Keşke bir çiçek çizilseydi. Çizen şahıs depremin etkisini daha iyi vurgulamak için böyle bir çizim yapmış. Şu anda çocukların psikolojisi üzerinde bir etkisi olmaz. Ancak eğer bu şekilde devam ederse ve çocuklar sürekli bu depremi konuşursa, o zaman psikolojik etkisi olumsuz olur" dedi.









