-Deprem çadırında karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü BİTLİS (A.A) - 10.11.2011 - Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde evleri Van depreminde hasar gören 6 kişilik Vural ailesi, kaldıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olayda iki kardeş hayatını kaybetti. Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, yaptığı açıklamada, Van'da 23 Ekim'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından evleri hasar gören Vural ailesinin, Aydınlar beldesindeki Atatürk Mahallesi'nde, Türk Kızılayı'nın verdiği çadırda yaşadığını söyledi. Vural ailesinin havanın soğuk olmasından dolayı çadırda soba yaktığını ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: ''Vural ailesinin evi 23 Ekim'de yaşanan Van depreminde hasar gördü. Aile Adilcevaz'a bağlı Aydınlar beldesinde Kızılay'ın verdiği çadırda yaşamlarını sürdürüyordu. Vural ailesi gece havanın soğuk olmasından dolayı çadırda soba yakmış. Sobayı yaktıktan sonra rüzgarın içeri girmemesi için çadırın hava alan yerlerini kapatmış. Havanın rüzgarlı olmasından dolayı, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından, 6 kişilik Vural ailesi zehirlendi. Ancak bu aileden Derya (13) ve Umut Vural (14) yaşındaki çocuklar da hayatını kaybetti. Ailenin diğer 4 ferdi ise hastanede tedavi altına alındı.''