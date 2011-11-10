T24 LogoT24 Logo
Gündem

Deprem çadırında karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü BİTLİS (A.A)

10 Kasım 2011 15:40

-Deprem çadırında karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü BİTLİS (A.A) - 10.11.2011 - Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde evleri Van depreminde hasar gören 6 kişilik Vural ailesi, kaldıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olayda iki kardeş hayatını kaybetti. Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, yaptığı açıklamada, Van'da 23 Ekim'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından evleri hasar gören Vural ailesinin, Aydınlar beldesindeki Atatürk Mahallesi'nde, Türk Kızılayı'nın verdiği çadırda yaşadığını söyledi. Vural ailesinin havanın soğuk olmasından dolayı çadırda soba yaktığını ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: ''Vural ailesinin evi 23 Ekim'de yaşanan Van depreminde hasar gördü. Aile Adilcevaz'a bağlı Aydınlar beldesinde Kızılay'ın verdiği çadırda yaşamlarını sürdürüyordu. Vural ailesi gece havanın soğuk olmasından dolayı çadırda soba yakmış. Sobayı yaktıktan sonra rüzgarın içeri girmemesi için çadırın hava alan yerlerini kapatmış. Havanın rüzgarlı olmasından dolayı, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından, 6 kişilik Vural ailesi zehirlendi. Ancak bu aileden Derya (13) ve Umut Vural (14) yaşındaki çocuklar da hayatını kaybetti. Ailenin diğer 4 ferdi ise hastanede tedavi altına alındı.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24