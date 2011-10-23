-Deprem bölgesine yardımlar ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, merkez üssü Van olan 7.2 büyüklüğündeki depremde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Beldesinde enkaz altında kalan bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini bildirdi. Yılmaz, Van'da meydana gelen ve Bitlis'te de şiddetli şekilde hissedilen depremde, Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Beldesinde 8 yaşında bir kız çocuğunun enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini söyledi. Yılmaz, Arapköprüsü mevkisinde yolda seyreden bir aracın üzerine deprem sırasında kayaların yuvarlandığını ve araçta bulunanların hafif şekilde yaralandığını belirtti. Nurettin Yılmaz, ''Köylerde maddi hasar olduğu ve evlerin yıkıldığı bilgisini aldık. Öte yandan iş makinelerini ve ambulansları Van'a gönderdik. 4 ambulans yola çıktı. 2 ambulans da Van'a gitmek üzere Muş'tan hareket etti. Sivil savunma ekiplerimizi de Aydınlar beldesine gönderdik'' dedi. Öte yandan deprem Tatvan, Bitlis merkez, Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerinde de şiddetli şekilde hissedildi. Depremde panikleyen vatandaşlar, kendilerini evlerinin dışına attı. İl merkezi ve ilçelerde yüzlerce vatandaş sokaklara doldu. Depremin etkisiyle bazı camilerin minarelerinin yıkıldığı gözlendi. Özellikle Van'da yakınları bulunan birçok vatandaşın Van'a hareket ettiği görüldü. -Diyanet toplantıda- Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey yöneticileri, Van'da meydana gelen depremin ardından, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez başkanlığında kriz toplantısı yapıyor. Diyanet'in üst düzey yöneticileri, başkan Mehmet Görmez'in çağrısı üzerine bir araya geldi. Toplantıda, deprem dolayısıyla bölgede alınacak tedbirler ile bölgeye yapılabilecek yardımların görüşüldüğü bildirildi. Erzurum'daki Kuzeydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi'nden deprem bölgesine çadır ve yardım malzemesi gönderildi. Erzurum-Tortum karayolunda bulunan Kuzeydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi depolarından deprem bölgesine çadır, battaniye, katalitik soba ve mutfak setinden oluşan yardım malzemeleri gönderilmeye başlandı. Yetkililer, ilk etapta 3 tır dolusu çadır ve yardım malzemesinin bölgeye sevk edildiğini belirterek, yardım malzemelerinin gönderilmesine devam edileceğini bildirdi. Bu arada, bölgedeki diğer Türk Kızılayı depolarından da bölgeye yardım malzemeleri gönderildiği öğrenildi. Zonguldak Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 9 kişilik arama-kurtarma ekibi karayoluyla deprem bölgesine hareket etti. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'da meydan gelen depremin ardından Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının talimatı doğrultusunda 9 kişilik arama-kurtarma ekibi ile Afet adlı arama-kurtarma köpeğinin karayoluyla Van'a hareket ettiğini söyledi.