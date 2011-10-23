Deprem bölgesine yardım göndermek için...

T24

Van'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan ve zor durumda olan depremzedelere yardım etmek için aşağıdaki iletişim numaralarını kullanabilirsiniz:Best Van Tur (444 00 65) ve Van Gölü Turizm (444 65 65) telefon numaraları ile irtibat kurup, kıyafet ve yiyecek yollanabiliyor.Erciş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: 0-432-351-59-06Kızılay Yardım Hattı: 0312-245-45-00 0312-430-18-14.AKUT: 2930'a AKUT yazan bir SMS mesaj ile AKUT'a 5TL katkıda bulunabilirsiniz.Şişili Belediyesi (0212 288 75 76) Mavi Masa ile yarın sabah bir yardım daha çıkaracak.