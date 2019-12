-DEPREM BÖLGESİNE VERGİ KOLAYLIĞI BATMAN (A.A) - 21.05.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle ilçedeki yaşayan mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla ''mücbir sebep'' ilan edildiğini bildirdi. Batman'da seçim çalışmalarını sürdüren Şimşek, A.A. muhabirine yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığı'nın mücbir sebep sayılan haller nedeniyle bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibariyle mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede vergi ödevlerini yerine getiremeyecek olanları tespit etmeye yetkili olduğuna işaret etti. Bakanlığın, mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki mükelleflerin ödeme süresi, afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizleri ile verecekleri beyannamelere tahakkuk ettirilen vergilerin ödeme sürelerini de vade bitim tarihinden itibaren azami 1 yıl süreyle uzatmaya yetkili olduğuna dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti: ''Bu çerçevede Kütahya Simav'da 19 Mayıs 2001 tarihinde meydana gelen deprem felaketinden etkilenen mükelleflerin durumu mücbir sebep hali olarak kabul edilmiştir. Mücbir sebep hallerinde mücbir sebebin başladığı tarih ile ortadan kalktığı tarih arasında geçen süreler işlememektedir. Ancak belli bir bölge veya bölgenin bir kısmını etkileyen hadiselerde vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep halinin başlangıç ve bitiş tarihi belirsizlik arzetmekteyse, başlangıç ve sona eriş tarihinin tespiti mükellefler yönünden güçlük oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Simav'da meydana gelen depremden etkilenen mükellefler için vergi kanunlarının uygulanması bakımından, mücbir sebep halinin 19 Mayıs 2011 tarihinde başlayıp, 30 Kasım 2011 gününe kadar devam etmesi, dolayısıyla bu sürenin mücbir sebep haliyle, işlemeyen süre olarak kabulü uygun görülmüştür.'' -ÖDEME SÜRESİ 30 KASIM'A KADAR UZADI Şimşek, alınan karar uyarınca, mücbir sebep halinin başladığı 19 Mayıs 2011 tarihinden, uygulamanın sona ereceği 30 Kasım 2011 tarihine kadar verilmesi gereken vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresinin, işlemeyen süre kadar uzatıldığını belirtti. Şimşek, 19 Mayıs 2011 tarihinden önce tahakkuk etmiş olup, vadesi bu tarihten sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresinin de 30 kasım'a kadar uzatıldığını bildirdi. Şimşek aynı şekilde, ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi 19 Mayıs tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin de mücbir sebep kapsamında 30 Kasım 2011 tarihine kadar ödeneceğini ifade etti. Maliye Bakanı, isteyen mükelleflerin, bu tarihlerden önce beyanname vererek ödemede bulunmalarının mümkün olduğunu da hatırlattı.