-Deprem bölgesine ''konteyner kent'' kuruluyor ERCİŞ (A.A) - 03.11.2011 - Türk Kızılayı Genel Müdürü Ömer Taşlı, Erciş'te 100 dönümlük arazi üzerine, 2 bin konteynerden oluşacak bir kent kurulması için çalışmalara başladıklarını bildirdi. Van'daki depremden en çok etkilenen Erciş'te, Türk Kızılayı tarafından kurulan çadır kentte AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Taşlı, depremin üzerinden geçen 12 günde ciddi mesafeler kaydedildiğini belirtti. Depremden bu yana yaklaşık 27 bin çadırın Türk Kızılayı depolarından bölgeye sevk edildiğini ifade eden Taşlı, bu sayının uluslararası yardım kuruluşlarından gönderilen çadırlarla birlikte 35 bine ulaştığını kaydetti. Bölgeye halen çadır sevkıyatının devam ettiğini, Erciş'te hemen hemen çadır almamış aile kalmadığını anlatan Taşlı, şunları söyledi: ''Deprem gününden beri çadır dağıtımı sürüyor. Hemen hemen çadır ulaşmamış aile kalmadı. Bir taraftan da insanlara sıcak yemek dağıtılıyor. Biz 7 bin kişilik yemek çıkarıyoruz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise ihtiyaca göre yaklaşık 20 bin kişilik yemek veriyor. Afetin ilk gününden beri yoğun çaba gösteren kriz masası, sistemi toparladı. Mülki amirlerin gayretiyle koordinasyon tam işliyor. Kalkınma Bakanı ve İçişleri Bakanı sürekli başımızda duruyor. Başbakan Yardımcımız Beşir Atalay, Van'dan koordinasyon sağlıyor. Şehircilik Bakanımız hep buradaydı. Tam bir ekip olduk. İletişim, bilgi yönetimi ve kriz yönetimi çok güzel oturdu. İşler iyi gidiyor. Diğer afetlerde 1-2 ay sonra gündeme gelen ve 6 ay sonra sonuçlanan geçici barınma burada 5'inci gün gündeme geldi ve 12'nci günde altyapıyı hazırlama aşamasına geldik.'' -2 bin konteyner ev kurulacak- Konteyner evler için altyapı çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüldüğünü bildiren Taşlı, ''Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 18-20 gün içinde konteynerler kurulmaya başlanacak. 21 metrekarelik konteynerler, aile mahremiyetinin sağlanacağı 2 odadan oluşacak. Elektrikli ısıtıcıların kullanılacağı konteynerlerde sıcak su ve mutfak da olacak. Bu konteynerlerden sadece evleri tamamen yıkılan veya oturulamayacak olanlar yararlanacak'' diye konuştu. -Van'da lojistik depo yapılacak- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın talimatıyla Van'da yeni bir depo yaptırılacağını belirten Taşlı, şöyle devam etti: ''Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın talimatıyla Van'da depo yeri araştırdık. İl Özel İdaresi tarafından Van Organize Sanayi Bölgesinde bize yer tahsis edilecek. Burada, Van Gölü'nün doğusundaki bölgenin kuzey ve güney istikametine hizmet edecek depo yapacağız. Çadır ve battaniye gibi afet durumunda anında lazım olan malzemeleri stoklayacağımız depo, bir afet anında lojistik merkez olarak faaliyet gösterecek. Afet krizi buradan yönetilecek.''