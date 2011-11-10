-Deprem bölgesine kar geliyor ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Depremde yıkım yaşanan Van'da hava sıcaklıkları da düşük olacak. İlde yarın karla karışık yağmur, cumartesi günü ise kar bekleniyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, ilde bugün ve yarın sıcaklık en yüksek 6, en düşük sıfırın altında 4 derece olarak gerçekleşecek. Yarın bölgede karla karışık yağmur, cumartesi günü ise kar bekleniyor. Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 5, en düşük eksi 2 derece olacak. Pazar günü ise en düşük sıcaklık değeri eksi 7'yi bulacak. Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 6, en düşük sıcaklık ise eksi 6 olacak.