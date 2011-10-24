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Deprem bölgesine kan gönderildi ANKARA (A.A)

24 Ekim 2011 16:47

-Deprem bölgesine kan gönderildi ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Türk Kızılayı'nın, depremin yaşandığı Van'a toplam bin 500 ünite kan gönderildiği, stoklarda hazır bulunan muhtelif kan gruplarından 18 bin ünite kanın da ihtiyaçlar doğrultusunda hazır bekletildiğini belirtildi. Türk Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Van'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sonucu yaralanan ve enkaz altından çıkarılan afetzedelerin en yakın hastane ve sağlık merkezlerinde tedavi altına alındığı anımsatıldı. Türk Kızılayı'nın da afetzedeler için ortaya çıkabilecek kan ihtiyacının karşılanabilmesi için bölgeye en yakın kan merkezlerini alarm durumuna geçirdiği ifade edilen açıklamada, ''Depremin meydana geldiği bölgeye yakın olan Türk Kızılayı Kan Merkezleri'nden yaralılar için gerekli kan ürünleri ilgili hastanelere ulaştırılıyor. İlk etapta sağlık kurumlarına Erzurum, İzmir ve Ankara Bölge Kan Merkezleri'nden toplam bin 500 ünite kan gönderildi. Gönderilen kanların içinde negatif kan sıkıntısı bulunmuyor. Türk Kızılayı stoklarında hazır bulunan muhtelif kan gruplarından 18 bin ünite kan da ihtiyaçlar doğrultusunda hazır olarak bekletiliyor'' denildi.

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