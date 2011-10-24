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Deprem bölgesine 1,5 milyon litre su BURSA (A.A)

24 Ekim 2011 18:13

-Deprem bölgesine 1,5 milyon litre su BURSA (A.A) - 24.10.2011 - Depremin yaşandığı Van'a ilk etapta, yardım amacıyla 1,5 milyon litre ambalajlı su gönderildiği bildirildi. Ambalajlı Su Üreticileri Derneğinden (SUDER) aldığı bilgiye göre, Van'da meydana gelen 7,2 şiddetindeki depremin ardından su üreticileri harekete geçti. Bölgeden gelen talepleri de dikkate alan dernek üyeleri ilk etapta toplamda 1,5 milyon litre ambalajlı suyu Van'a sevk etti. Genellikle yarım ve 1,5 litrelik pet şişelerin sevk edildiği suların 15 tırla gönderildiğini belirten yetkililer, Van ve çevresi için daha fazla su gönderileceğini kaydettiler.

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