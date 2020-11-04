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Deprem bölgesinden erzak toplayıp marketinde sattığı iddia edilen kişi tutuklandı

04 Kasım 2020 09:00

İzmir’de deprem bölgesinden topladığı erzak ürünlerini marketinde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö. tutuklandı.

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı deprem bölgesinde hasar gören binaların yakınında ücretsiz olarak dağıtılan yardım malzemelerini, bir kişinin toplayarak iş yerinde sattığı öne sürüldü. Bilgi üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.Ö. isimli iş yeri sahibini gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan M.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TIKLAYIN | Depremzedeler için dağıtılan yardımları marketinde sattığı iddia edilen bir kişi daha gözaltına alındı

 

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