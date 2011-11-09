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Deprem bölgesinde ailesi olan Mehmetçiklere izin

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ''Deprem bölgesinde ailesi olan Mehmetçikler nerede olursa olsun izin...

09 Kasım 2011 02:00

T24 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ''Deprem bölgesinde ailesi olan Mehmetçikler nerede olursa olsun izin almak istediğinde pekala istediği kadar izin verilecek'' dedi.

Sivas'tan uçakla Van Ferit Melen Havaalanı'na gelen Milli Savunma Bakanı Yılmaz, Erciş'e geçti. 

Buradan Türk Kızılayı tarafından Erciş ilçesinde oluşturulan Yenişehir çadır kentine geçen Yılmaz, depremzede ailelerin çadırlarını ziyaret etti. Vatandaşların kendisine taleplerini ilettiği notları alan Bakan Yılmaz, sorunların çözülmesi için ''ne gerekiyorsa yapılacağını'' söyledi.

Bakan Yılmaz, burada bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erciş'in il olması isteği konusunda talebi olacağını, bunun meclise geleceğini belirtmesi üzerine ''Gelsin, gelsin bir bakalım, bir değerlendirelim, en doğrusu ne ise o yapılır'' dedi.

Yılmaz, ''deprem bölgesinde asker çağına gelmiş gençler için çalışma olacak mı?'' şeklindeki soruya da ''Ona bir bakayım. Ancak deprem bölgesinde yakınları olan Mehmetçiklerimize zaten 2 ay veya belli bir süre kadar izin veriyoruz. Dolayısıyla bunlarda bir sıkıntı yok. Burada deprem bölgesinde ailesi olan Mehmetçikler nerede olursa olsun izin almak istediğinde pekala istediği kadar izin verilecek'' dedi. 


 

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