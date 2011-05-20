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DEPREM BAZI BİNALARDA HASARA YOL AÇTI KÜTAHYA (A.A)

20 Mayıs 2011 12:41

-DEPREM BAZI BİNALARDA HASARA YOL AÇTI KÜTAHYA (A.A) - 20.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 23.15'te meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Emet, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde bazı binalarda hasara neden oldu. Emet'te vatandaşlar deprem sonrası geceyi araçlarında ve tek katlı bağ evlerinde geçirdi. Sabaha kadar süren artçı sarsıntılar nedeniyle bazı evlerin bacaları yıkılırken, bazı evlerin çatılarından yollara kiremitler düştü. Bunun yanında birçok evde hafif şekilde duvar ve sıva çatlakları meydana geldi. Kapaklıca Mahallesi'ndeki Yukarı Caminin duvarlarında da hafif  çatlaklar oluştu. Deprem anında kaldığı Emet Thermal Resort Otelden çıkmak isteyen bir vatandaşın ayağından yaralandı. Şok geçirerek Emet Devlet Hastanesine gelen 8 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaymakam Ertuğrul Örnek, depremin ilçede can ve mal kaybına yol açmadığını, fırınlardan toplanan ekmeklerin Simav'a gönderileceğini bildirdi. -PAZARLAR- Pazarlar'da bazı yapılarda hasarlar oluşurken, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunun mescide ait minarenin kubbesi devrildi. Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar, parklarda ateş yakıp battaniyelere sarınarak ısınmaya çalıştı. Can ve mal kaybı bulunmayan ilçede, enerji ve su hatlarında herhangi bir sorun yaşanmadı. Cep telefonlarıyla iletişim ise iki saat sağlanamadı. Belediye hoparlörleriyle yapılan anonslarda, vatandaşlara sakin olmaları yönünde çağrıda bulunularak, gece evlerine girmemeleri istendi. Kaymakam Murat Beşikçi, sokaklarda bekleyen vatandaşlarla görüşerek ihtiyaçları olup olmadığını sordu. -ŞAPHANE- Şaphane Kaymakamı Zerrin Çay Beşikçi, Simav'daki deprem dolayısıyla ilçede can kaybı yaşanmadığını söyledi. Beşikçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören bazı öğrencilerin yaşadıkları şok nedeniyle Sağlık Merkezine geldiğini bildirdi. İlçede Kriz Masası oluşturulduğunu belirten Beşikçi, oluşturulacak komisyonun ilçede hasar tespiti yapacağını anlattı. Beşikçi, olası tehlikeye karşı şimdilik vatandaşların evlerine girmemesini, sağlam olmayan binalar ve elektrik direklerinden uzak durmalarını istediklerini ifade etti. Belediye Başkanı Ramazan Yeşildeniz ise olayın ardından ilçe halkını hoparlör aracılığıyla uyararak meydanda toplanmalarını istediklerini ve sağlık sorunu bulunan vatandaşlara yardım edildiğini kaydetti. Bu arada, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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