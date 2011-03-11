-DEPREM ASYA BORSALARINI DA VURDU TOKYO (A.A) - 11.03.2011 - Japonya'daki şiddetli deprem Asya'da borsaları da vurdu. Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,72 (179.95 puan) azalarak 10.254,40 puana geriledi. Nikkei 225 Endeksi beş haftanın en düşük seviyesinde haftayı kapattı. Asya'da ayrıca Hong Kong Borsası yüzde 1,47, Çin'de Şanghay Borsası'nda SE Composite Endeksi yüzde 0,91 ve SE Endeksi yüzde 0,87, Tayvan Borsası yüzde 0,87, Endonezya Borsası yüzde 1,41, Singapur Borsası ise yüzde 1,22, Güney Kore Borsası yüzde 1,31, Avustralya Borsası yüzde 1,18, Hindistan Borsası yüzde 1,36 ve Tayland Borsası yüzde 0,50 geriledi. -AMERİKA BORSALARI- New York Borsası'nda dün Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1.87 (228.48 puan) azalarak 11.984,60 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,89 (24,91 puan) değer kaybederek 1.295,11 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,84 (50,70 puan) düşerek 2.701,02 puandan kapandı. Dow Jones Endeksi dün ağustos ayından bu yana bir günlük en büyük düşüşle kapandı. Amerika kıtasında ayrıca, Arjantin Borsasında Merval Endeksi yüzde 1,49, Meksika Borsası'nda IPC Endeksi yüzde 1,53, Brezilya Borsası'nda Bovespa Endeksi yüzde 1,82 ve Kanada Borsası ise yüzde 1,77 değer kaybetti. -PETROL FİYATI- Öte yandan, ABD ham petrolünün varil fiyatı nisan ayı teslimi Asya'daki işlemlerde düne göre 16 sentlik azalışla 102.54 dolardan satılıyor. ABD ham petrolünün varil fiyatı nisan ayı teslimi dün 1,68 dolar değer kaybederek günü 102.70 dolardan kapattı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı nisan ayı teslimi de bugünkü işlemlerde 7 sent yükselişle 115.50 dolardan işlem görüyor.