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Deprem artçı değil İSTANBUL (A.A)

10 Kasım 2011 03:13

-Deprem artçı değil İSTANBUL (A.A) - 10.11.2011 - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Doğan Kalafat, Van'ın Edremit ilçesindeki 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ''Bu deprem, 7.2 büyüklüğündeki deprem sonucunda oluşan sistem içerisindeki farklı bir parçanın kırılmasıdır. Artçı deprem değildir'' dedi. Rasathanede basın mensuplarına açıklama yapan Kalafat, orta büyüklükte meydana gelen son depremin, bağımsız olarak düşünüldüğünde hasara ve can kaybına sebep olmaması gerektiğini vurguladı.  İlk depremi takip eden 3 hafta içerisinde bazı sarsıntıların devam etmesinin normal olduğunu vurgulayan Doğan Kalafat, ''Bu bir fay alanı ve bunun içerisinde birçok parça var. Büyük deprem sonrasında bunun içindeki bütün parçalar kırılabilir. Çünkü oradaki bütün denge ve deprem aktivitesi değişiyor'' dedi. Kalafat, faylanma doğrultusu ve tipinin, depremlerin yeryüzündeki yansımalarını etkileyeceğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti: ''7.2'lik deprem Van'a 30 kilometre uzaktaydı. Bu deprem ise Van'a çok yakın. Depremin gücünü etkileyen birçok faktör var. Bunlardan bir tanesi, depremin dış merkeze olan yakınlığı. İkincisi zemin faktörüdür. Zemin ve yapı kötüyse depreme dayanıklılık azalır. Bütün bu depremlerin derinlikleri çok sığ ve bu yüzden yüzeydeki etkisi fazla. Bu deprem, 7.2 büyüklüğündeki deprem sonucunda oluşan sistem içerisindeki farklı bir parçanın kırılmasıdır. Artçı deprem değildir. Bu depremin kendi artçıları oluyor. 10'a yakın artçısı oldu. Süreç olarak 3 hafta içerisinde yoğun olarak deprem aktivitesi devam edecek. Ümit ediyoruz ki bu parçaların hepsi kırılmış ve enerjilerini boşaltmıştır.''

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