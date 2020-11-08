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Deprem, AKP’li ve MHP’li meclis üyelerini karşı karşıya getirdi; "Kimse kafasına göre iş yapmıyor"

08 Kasım 2020 08:25

Çorum Belediyesi’nin önceki gün yapılan meclisi toplantısında deprem tartışması AKP’li Muhammet Fatih Temur  ve MHP’li Abdulhaluk Çatalpelit’i karşı karşıya getirdi.

MHP’li Belediye Meclis Üyesi Abdulhaluk Çatalpelit, yapılan çürük yapıların inşaat mühendislerinin sorumsuzluğundan da kaynaklandığını ileri sürünce, AKP’li Meclis üyesi Muhammet Fatih Temur’dan itiraz geldi.

Cumhuriyet’ten Seyfettin Mete’nin haberine göre, Temur, “Deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde statik hesaplar yapılıyor. Belediyeler de kontrol yaparken bu yönetmeliğe göre kontrol yapıyor. Kimse kafasına göre iş yapmıyor. Tüm inşaat mühendislerini zan altında bırakıyorsunuz” dedi.  Daha sonra Abdulhaluk Çatalpelit ile Muhammet Fatih Temur arasındaki sözlü tartışma oturdukları yerden devam edince, her iki parti üyelerinin araya girmesiyle tartışma sonlandırıldı. 

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