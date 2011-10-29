Deprem Akdamar’ı da çatlattı

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Hürriyet gazetesinin haberine göre; Akdamar Kilisesi’nde incelemelerde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ait bir ekip, kilisenin kubbesinde küçük çaplı çatlak belirlerken, bazı cam ve seramiklerin kırıldığını tespit etti.Yetkililer, çatlağın onarımının kısa sürede yapılabileceğini kaydederken, kırılan cam ve seramiklerin de restore edilebileceğini ifade etti.Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, “Kurtarma çalışmalarını tamamladıktan sonra önümüzdeki hafta için tarihi alanları dolaşacak bir teknik ekip oluşturacağım” dedi.