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Deprem Akdamar’ı da çatlattı

Van'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem, yeni binaların yanısıra kentteki tarihi binalara da zarar verdi. Akdamar Kilisesi, depremde hasar gördü. Kilisenin kubbesinde çatlak oluşurke

29 Ekim 2011 03:00


T24 - Van'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem, yeni binaların yanısıra kentteki tarihi binalara da zarar verdi. Akdamar Kilisesi, depremde hasar gördü. Kilisenin kubbesinde çatlak oluşurken, bazı cam ve seramikleri de kırıldı.


Hürriyet gazetesinin haberine göre; Akdamar Kilisesi’nde incelemelerde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ait bir ekip, kilisenin kubbesinde küçük çaplı çatlak belirlerken, bazı cam ve seramiklerin kırıldığını tespit etti.


Yetkililer, çatlağın onarımının kısa sürede yapılabileceğini kaydederken, kırılan cam ve seramiklerin de restore edilebileceğini ifade etti.


Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, “Kurtarma çalışmalarını tamamladıktan sonra önümüzdeki hafta için tarihi alanları dolaşacak bir teknik ekip oluşturacağım” dedi.




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