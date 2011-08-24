-Deprem "bomba" korkusu yarattı WASHINGTON (A.A) - 23.08.2011 - ABD'nin Virgina eyaletinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Amerikalılarda "bomba" korkusu yarattı. Mesai saati sırasında meydana gelen depremin hemen ardından iş yerlerini boşaltan başkentliler, soluğu cadde ve parklarda aldı. Özellikle iş yerlerinin ağırlıklı olduğu Virginia'da caddeler bekleyen insanlarla doluştu. Amerikalıların birçoğu, depremin yarattığı şok etkisiyle uzun süre işine dönmek veya evine girmek istemezken, bazıları ise binalara tekrar giriş yapmaya başladı. Ancak, 11 Eylül saldırılarının 10. yılının yaklaştığı bir sırada meydana gelen deprem, Amerikalılarda "bomba" korkusu da yarattı. Sarsıntının birden geldiğini belirten Michele Watson, bunun önce yeni bir bombalı saldırı olduğunu zannettiğini ve çok korktuğunu söyledi. Watson, daha önce Irak'ta çalıştığını ve birden kendisini tekrar orada hissettiğini dile getirdi. Bir yandan depremle sallanırken diğer yandan da ellerindeki işleri bitirmeye çalıştıklarını anlatan Watson, ancak ekiplerin çok iyi çalıştığını ve binaları çok kısa sürede, panik yaşanmadan boşalttıklarını kaydetti. Alison Smith de deprem dolayısıyla sallanırken hiçbir şey yapmadan beklemenin kendisini çok korkuttuğunu söyledi.