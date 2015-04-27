'Deprem 20 atom bombası gücünde'

Nepal'de Cumartesi günü meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 3.218'e yükseldi.

İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesine konuşan bir uzman, depremin gücünün 2'nci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentini yerle bir eden atom bombasınınkinin 20 katına eşit olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, başkent Katmandu'da evlerini kaybeden binlerce kişi çadırkentlere sığındı.

Evleri ayakta kalan birçok kişi artçı şoklar nedeniyle geceyi dışarıda geçirdi.

Deprem, Everest'te çığ düşmesine neden oldu, 17 kişi öldü, 61 kişi yaralandı.

Katmandu'da enkaz altında kalanları kurtarma çabaları devam ediyor.

Nepal'i 80 yıldan daha uzun bir süre sonra vuran en şiddetli depremde, uluslararası yardımlar ulaşmaya başladı.

Bağlantının kesildiği ya da erişimin zor olduğu ücra bölgelerdeki durum bilinmiyor.

Deprem, Katmandu ile Pokhara kenti arasındaki bölgede yıkıma yol açtı.

Pazar günü meydana gelen güçlü bir artçı sarsıntı, Nepal'in yanı sıra Hindistan ve Bangladeş'te de hissedildi. Everest'te yine çığ düştü.

Merkez üssü Katmandu'nun 60 kilometre doğusunda olan sarsıntı sonrasında kentte büyük panik yaşandı. Kent sakinleri açık alanlara koştu.

Bu sarsıntı, ilk depremde hasar gören bazı binaların yıkılmasına neden oldu.

Nepali Times gazetesine göre evlerine gitmeye korkan bazı kişiler, geceyi okul bahçelerinde, açık arazide ve hatta döner kavşaklarda geçirdi.

Hastanelerde hasta ve yaralılar dışarı çıkarıldı.

Katmandu Tıp Fakültesi, bir sahra hastanesi kurdu. Nepal'de Cumartesi günü meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 3.218'e yükseldi.

İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesine konuşan bir uzman, depremin gücünün 2'nci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentini yerle bir eden atom bombasınınkinin 20 katına eşit olduğunu söyledi.

Başkent Katmandu'da evlerini kaybeden binlerce kişi çadırkentlere sığındı.

Evleri ayakta kalan birçok kişi artçı şoklar nedeniyle geceyi dışarıda geçirdi.

Deprem, Everest'te çığ düşmesine neden oldu, 17 kişi öldü, 61 kişi yaralandı.

Katmandu'da enkaz altında kalanları kurtarma çabaları devam ediyor.

Artçı şok

Nepal'i 80 yıldan daha uzun bir süre sonra vuran en şiddetli depremde, uluslararası yardımlar ulaşmaya başladı.

Bağlantının kesildiği ya da erişimin zor olduğu ücra bölgelerdeki durum bilinmiyor.

Deprem, Katmandu ile Pokhara kenti arasındaki bölgede yıkıma yol açtı.

Pazar günü meydana gelen güçlü bir artçı sarsıntı, Nepal'in yanı sıra Hindistan ve Bangladeş'te de hissedildi. Everest'te yine çığ düştü.

Merkez üssü Katmandu'nun 60 kilometre doğusunda olan sarsıntı sonrasında kentte büyük panik yaşandı. Kent sakinleri açık alanlara koştu.

Bu sarsıntı, ilk depremde hasar gören bazı binaların yıkılmasına neden oldu.

Nepali Times gazetesine göre evlerine gitmeye korkan bazı kişiler, geceyi okul bahçelerinde, açık arazide ve hatta döner kavşaklarda geçirdi.

Hastanelerde hasta ve yaralılar dışarı çıkarıldı.

Katmandu Tıp Fakültesi, bir sahra hastanesi kurdu.