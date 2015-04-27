T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Deprem 20 atom bombası gücünde'

Ölü sayısının her geçen dakika arttığı Nepal'de meydana gelen 7.8'lik deprem 80 yıldan daha uzun bir süre sonra vuran en şiddetli deprem

27 Nisan 2015 10:55

Nepal'de Cumartesi günü meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 3.218'e yükseldi.

İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesine konuşan bir uzman, depremin gücünün 2'nci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentini yerle bir eden atom bombasınınkinin 20 katına eşit olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, başkent Katmandu'da evlerini kaybeden binlerce kişi çadırkentlere sığındı.

Evleri ayakta kalan birçok kişi artçı şoklar nedeniyle geceyi dışarıda geçirdi.

Deprem, Everest'te çığ düşmesine neden oldu, 17 kişi öldü, 61 kişi yaralandı.

Katmandu'da enkaz altında kalanları kurtarma çabaları devam ediyor.

Nepal'i 80 yıldan daha uzun bir süre sonra vuran en şiddetli depremde, uluslararası yardımlar ulaşmaya başladı.

Bağlantının kesildiği ya da erişimin zor olduğu ücra bölgelerdeki durum bilinmiyor.

Deprem, Katmandu ile Pokhara kenti arasındaki bölgede yıkıma yol açtı.

Pazar günü meydana gelen güçlü bir artçı sarsıntı, Nepal'in yanı sıra Hindistan ve Bangladeş'te de hissedildi. Everest'te yine çığ düştü.

Merkez üssü Katmandu'nun 60 kilometre doğusunda olan sarsıntı sonrasında kentte büyük panik yaşandı. Kent sakinleri açık alanlara koştu.

Bu sarsıntı, ilk depremde hasar gören bazı binaların yıkılmasına neden oldu.

Nepali Times gazetesine göre evlerine gitmeye korkan bazı kişiler, geceyi okul bahçelerinde, açık arazide ve hatta döner kavşaklarda geçirdi.

Hastanelerde hasta ve yaralılar dışarı çıkarıldı.

Katmandu Tıp Fakültesi, bir sahra hastanesi kurdu. Nepal'de Cumartesi günü meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 3.218'e yükseldi.

İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesine konuşan bir uzman, depremin gücünün 2'nci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentini yerle bir eden atom bombasınınkinin 20 katına eşit olduğunu söyledi.

Başkent Katmandu'da evlerini kaybeden binlerce kişi çadırkentlere sığındı.

Evleri ayakta kalan birçok kişi artçı şoklar nedeniyle geceyi dışarıda geçirdi.

Deprem, Everest'te çığ düşmesine neden oldu, 17 kişi öldü, 61 kişi yaralandı.

Katmandu'da enkaz altında kalanları kurtarma çabaları devam ediyor.

 

Artçı şok

 

Nepal'i 80 yıldan daha uzun bir süre sonra vuran en şiddetli depremde, uluslararası yardımlar ulaşmaya başladı.

Bağlantının kesildiği ya da erişimin zor olduğu ücra bölgelerdeki durum bilinmiyor.

Deprem, Katmandu ile Pokhara kenti arasındaki bölgede yıkıma yol açtı.

Pazar günü meydana gelen güçlü bir artçı sarsıntı, Nepal'in yanı sıra Hindistan ve Bangladeş'te de hissedildi. Everest'te yine çığ düştü.

Merkez üssü Katmandu'nun 60 kilometre doğusunda olan sarsıntı sonrasında kentte büyük panik yaşandı. Kent sakinleri açık alanlara koştu.

Bu sarsıntı, ilk depremde hasar gören bazı binaların yıkılmasına neden oldu.

Nepali Times gazetesine göre evlerine gitmeye korkan bazı kişiler, geceyi okul bahçelerinde, açık arazide ve hatta döner kavşaklarda geçirdi.

Hastanelerde hasta ve yaralılar dışarı çıkarıldı.

Katmandu Tıp Fakültesi, bir sahra hastanesi kurdu.

ETİKETLER

nepaldepremölüyaralıatom bombadaha etkilieverest

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24