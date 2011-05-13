-DEPREM 10 BİN KİŞİYİ EVSİZ BIRAKTI MADRİD (A.A) - 13.05.2011 - İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia kentinin Lorca ilçesinde 11 mayısta meydana gelen ve 9 kişinin ölümüne yol açan iki depremden sonra, 10 bin kişinin evsiz kaldığı bildirildi. İspanyol basınında Lorca belediyesi kaynaklarına dayanarak verilen haberlerde, depremlerden sonra evlerde hasar tespit çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığı belirtildi. Yaklaşık 10 bin kişinin evlerine giremeyecek durumda olduğu belirtilirken, binaların yüzde 17'sinin yıkılıp yeniden inşa edilmesi, yüzde 38'inin de ciddi onarımdan geçmesi gerektiği kaydedildi. Sigorta şirketleri bölgedeki toplam zararın 36 milyon avroyu geçtiğini açıkladılar. Bu arada Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero ve veliaht Prens Felipe, depremde ölen 9 kişinin cenaze törenleri için bugün Lorca'ya gitti. Zapatero basına yaptığı açıklamada, yıkılan evlerin orta vadede tekrar inşa edileceğini söyledi. Lorca'daki tarihi miras ilan edilen binaların da büyük hasar gördüğünü ifade eden Zapatero, alt yapı tesislerinin, kamu binalarının ve yıkılan evlerin yeniden inşaasının Lorca belediyesi, Murcia özerk yönetimi ve merkez hükümetin koordinasyonunda yürütüleceğini kaydetti. Zapatero, bu zamana kadarki çalışmaların "örnek teşkil edecek şekilde iyi yürütüldüğünü", en kısa zamanda hayatın normale dönmesini sağlayacaklarını dile getirdi. Lorca'daki 4,4 ve 5,2 şiddetindeki depremler yaklaşık 300 kişinin de yaralanmasına yol açarken, 2 kişinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.