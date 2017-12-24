Depoyu, Gürcistan’da dolduruyorlar

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN ve ilçelerinde yaşayanlar, Türkiye\'de akaryakıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle komşu ülke Gürcistan\'a giderek araçlarının depolarını burada dolduruyor.

Ardahanlılar, sürekli artan akaryakıt fiyatlarına çözümü, komşu ülke Gürcistan\'da buldu. Özellikle hafta sonları Gürcistan\'a giden Ardahanlılar, 15 lira ödeyerek girdikleri komşu ülkeyi hem geziyor hem de alışveriş yapıyor. Birçok şeyi buradan alanlar, dönüşte de araçlarının deposunu ağzına kadar doldurup Türkiye\'ye giriş yapıyor.

Gürcistan\'a 14 kilometre uzaklıktaki Posof ilçesinde yaşayan Mustafa Gülen, otomobiline benzini yıllardır komşu ülkeden aldığını söyledi. Gürcistan\'da benzini, litresini 3,80 liradan aldıklarını belirten Gülen şunları söyledi:

\"Bizde 5,66 lira olan benzinin litre fiyatı komşuda 3,80 lira. Eurodizel\'in fiyatı bizde 5,17 lira, Gürcistan\'da ise 3,50 lira. Gürcistan\'a girişte sadece 15 lira ödüyoruz. Hem depoyu dolduruyoruz hem de bizde daha pahalı olan başka şeyleri alıyoruz. Daha çok benzin almak için aracın depo kısmındaki lastiğin altına takoz koyup, burayı yükseltiyoruz. Depoyu doldurup, kapağını kapatarak aşağı indirdiğimizde depo ağzına kadar dolmuş oluyor. Özellikle hafta sonları, birçok kişi alışverişini buradan yapıyor, deposunu doldurup dönüyor.\"

Halkın büyük bir çoğunluğunun Gürcistan\'a gittiğinden yakınan Posof\'taki akaryakıt istasyon sahipleri ise işlerin azalmasından yakınıyor.



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