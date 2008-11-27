Depoyu doldurma maliyeti 8-22 YTL ucuzladı

Akaryakıt ürünlerine son bir ayda yapılan indirim otomobil sahiplerine depoda 8-22 YTL arasında tasarruf sağladı.



Akaryakıt ürünlerinde son bir ayda yapılan indirimlerin otomobil sahiplerine 8-22 YTL arasında tasarruf sağladığı bildirildi.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkan Muhsin Alkan, ham petrol ve döviz fiyatlarındaki düşüşün pompa fiyatlarına da yansıdığını söyledi.



Ham petrolün varil fiyatının 24 Ekim'de 62,51 dolar olduğunu, bunun bugün 48,87 dolara gerilediğini ifade eden Alkan, "Ham petroldeki gerileme pompa fiyatlarına da yansıdı. Son bir ay içerisinde yapılan indirimlerle 24 Ekim'de 3,13 YTL olan 95 oktan kurşunsuz benzin 2,85 YTL'ye düştü. Buradaki fark 28 YKr. 97 oktanlı benzinde de fark aynı oranda. 24 Ekim'de 2,85 YTL olan motorin pompa fiyatı ise 2,65 YTL'ye geriledi, motorindeki fark ise 20 YKr" dedi.



24 Ekim-27 Kasım tarihleri arasında yapılan indirimlerin, araç modeli ve depo hacimlerine göre sağladığı tasarruf ise şöyle:



Araç modeli / Hacim-Yakıt cinsi / 24 Ekim dolum maliyet / 27 Kasım dolum maliyet / Tasarruf



Volkswagen Passat / 70 litre (95 oktan) / 219,10 YTL / 199,50 YTL / 19,6 YTL

Fiat Albea / 1.2 55 litre (95 oktan) / 172,15 YTL / 156,75 YTL / 15,4 YTL

Renault Clio / 40 litre (motorin) / 114,00 YTL / 106,00 YTL / 8,0 YTL

Ford Focus / 55 litre (95 oktan) / 172,15 YTL / 156,75 YTL / 15,4 YTL

Toyota Avensis / 60 litre (95 oktan) / 187,80 YTL / 171,00 YTL / 16,8 YTL

Renault Megane / 60 litre (95 oktan) / 187,80 YTL / 171,00 YTL / 16,8 YTL

Honda Civic / 55 litre (95 oktan) / 172,15 YTL / 156,75 YTL / 15,4 YTL

Peugeot 307 / 60 litre (motorin) / 171,00 YTL / 159,00 YTL / 12,0 YTL

Peugeot 407 / 65 litre (motorin) / 185,25 YTL / 172,25 YTL / 13,0 YTL

Renault Broadway / 45 litre (95 oktan) / 140,85 YTL / 128,25 YTL / 12,6 YTL

Doğan SLX / 45 litre (95 oktan) / 140,85 YTL / 128,25 YTL / 12,6 YTL

Mercedes 500 SL / 80 litre (95 oktan) / 250,04 YTL / 228,00 YTL / 22,0 YTL

Mercedes 500 SL / 80 litre (motorin) / 228,00 YTL / 212,00 YTL / 16,0 YTL

