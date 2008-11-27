Depoyu doldurma maliyeti 8-22 YTL ucuzladı

Akaryakıt ürünlerine son bir ayda yapılan indirim otomobil sahiplerine depoda 8-22 YTL arasında tasarruf sağladı.
Akaryakıt ürünlerinde son bir ayda yapılan indirimlerin otomobil sahiplerine 8-22 YTL arasında tasarruf sağladığı bildirildi.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkan Muhsin Alkan, ham petrol ve döviz fiyatlarındaki düşüşün pompa fiyatlarına da yansıdığını söyledi.
Ham petrolün varil fiyatının 24 Ekim'de 62,51 dolar olduğunu, bunun bugün 48,87 dolara gerilediğini ifade eden Alkan, "Ham petroldeki gerileme pompa fiyatlarına da yansıdı. Son bir ay içerisinde yapılan indirimlerle 24 Ekim'de 3,13 YTL olan 95 oktan kurşunsuz benzin 2,85 YTL'ye düştü. Buradaki fark 28 YKr. 97 oktanlı benzinde de fark aynı oranda. 24 Ekim'de 2,85 YTL olan motorin pompa fiyatı ise 2,65 YTL'ye geriledi, motorindeki fark ise 20 YKr" dedi.
24 Ekim-27 Kasım tarihleri arasında yapılan indirimlerin, araç modeli ve depo hacimlerine göre sağladığı tasarruf ise şöyle:
Araç modeli / Hacim-Yakıt cinsi / 24 Ekim dolum maliyet / 27 Kasım dolum maliyet / Tasarruf
Volkswagen Passat / 70 litre (95 oktan) / 219,10 YTL / 199,50 YTL / 19,6 YTL
Fiat Albea / 1.2 55 litre (95 oktan) / 172,15 YTL / 156,75 YTL / 15,4 YTL
Renault Clio / 40 litre (motorin) / 114,00 YTL / 106,00 YTL / 8,0 YTL
Ford Focus / 55 litre (95 oktan) / 172,15 YTL / 156,75 YTL / 15,4 YTL
Toyota Avensis / 60 litre (95 oktan) / 187,80 YTL / 171,00 YTL / 16,8 YTL
Renault Megane / 60 litre (95 oktan) / 187,80 YTL / 171,00 YTL / 16,8 YTL
Honda Civic / 55 litre (95 oktan) / 172,15 YTL / 156,75 YTL / 15,4 YTL
Peugeot 307 / 60 litre (motorin) / 171,00 YTL / 159,00 YTL / 12,0 YTL
Peugeot 407 / 65 litre (motorin) / 185,25 YTL / 172,25 YTL / 13,0 YTL
Renault Broadway / 45 litre (95 oktan) / 140,85 YTL / 128,25 YTL / 12,6 YTL
Doğan SLX / 45 litre (95 oktan) / 140,85 YTL / 128,25 YTL / 12,6 YTL
Mercedes 500 SL / 80 litre (95 oktan) / 250,04 YTL / 228,00 YTL / 22,0 YTL
Mercedes 500 SL / 80 litre (motorin) / 228,00 YTL / 212,00 YTL / 16,0 YTL