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Spor

Deportivo Emre Çolak'ın asistleriyle güldü

Emre Çolak'ın 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Deportivo'nun gollerinden biri Beşiktaş'ın gündemindeki Ryan Babel'den geldi

19 Aralık 2016 12:13

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Deportivo La Coruna, sahasında Osasuna'yı 2-0 mağlup etti.

Riazor Stadı'nda oynanan maçın 7. dakikasında ev sahibi ekip, Emre Çolak'ın kornerden yaptığı ortada Florin Andone'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Deportivo La Coruna, 42. dakikada bir dönem Kasımpaşa forması giyen Ryan Babel'in topu filelere göndermesiyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 

İkinci yarıda iki takım da gol atamayınca, Deportivo La Coruna müsabakadan 2-0 galip ayrıldı. Milli futbolcu Emre Çolak, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. 

Ligde 4. galibiyetini alan Deportivo La Coruna, puanını 16'ya çıkarıp 15. sıraya yükselirken, Osasuna 7 puanla son sırada kaldı.  

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