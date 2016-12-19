Deportivo Emre Çolak'ın asistleriyle güldü

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Deportivo La Coruna, sahasında Osasuna'yı 2-0 mağlup etti.
Riazor Stadı'nda oynanan maçın 7. dakikasında ev sahibi ekip, Emre Çolak'ın kornerden yaptığı ortada Florin Andone'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
Deportivo La Coruna, 42. dakikada bir dönem Kasımpaşa forması giyen Ryan Babel'in topu filelere göndermesiyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda iki takım da gol atamayınca, Deportivo La Coruna müsabakadan 2-0 galip ayrıldı. Milli futbolcu Emre Çolak, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Ligde 4. galibiyetini alan Deportivo La Coruna, puanını 16'ya çıkarıp 15. sıraya yükselirken, Osasuna 7 puanla son sırada kaldı.