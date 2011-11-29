-Depolama kapasitesi 3,6 milyar metreküp olacak ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'de doğalgaz kullanımının her geçen gün artığını belirterek, doğalgaz dağıtımının sağlıklı yönetilebilmesi adına doğalgaz depolama projelerinin mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi. Bakan Yıldız, Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Projesi'ne ait protokolün imza töreninde, Türkiye'nin büyümeye ve değişmeye devam ettiğini belirterek, bu değişim içinde petrol ve doğalgaz kaynaklarının yerlileştirilmesi kadar, ithal edilen doğalgazın verimli bir biçimde kullanılmasının da önemli olduğunu söyledi. İthal edilen doğalgazın dağıtımının daha etkin yapılabilmesi için Silivri'de bulunan 2,6 milyar metreküp kapasiteli doğalgaz deposunun kullanıldığını, bu depodan sağlanan gazla İstanbul başta olmak üzere Trakya'ya doğalgaz dağıtımının yapıldığını aktaran Yıldız, işbirliği protokolüyle Tuz Gölü'nün güneyine 1 milyar metreküp kapasiteli yeni bir deponun daha yapılacağını belirtti. Doğalgazda talebin aylara hatta günlere göre farklılıklar gösterdiğini ve kimi günler mevcut tüketimin 3'te 1 oranında düştüğünü dile getiren Bakan Yıldız, ''Türkiye'de doğalgaz kullanımı her geçen gün artıyor. Doğalgaz dağıtımının sağlıklı yönetilebilmesi adına bu projeyi mutlaka hayata geçirmemiz gerekiyor. Enerji politikamızı yerli ve yenilenebilir enerjiden yana belirlemiş olsak da ülkemizin büyüme hızı bu kaynaklardan daha fazla. Bunun için biz rüzgar, güneş ve jeotermal ile birlikte nükleer enerjiyle, bununla birlikte de doğalgazla ilgilenmeye devam edeceğiz.'' -Kullanılan doğalgazın 10'da 1'ine denk- Türkiye'nin doğalgaz depoları ve kompresör merkezleri konusunda da geç kaldığını belirten Yıldız, bu gecikmenin kısmi zararlarının olduğunu, önümüzdeki yıl kompresör merkezlerinin tamamlanmasıyla bu zarar telafi edileceğini söyledi. ''Silivri ile birlikte Tuz Gölü'nde de doğalgaz depolama tesisinin hizmete girmesiyle 3,6 milyar metreküp depolama kapasitesi oluşturulacak. Bu da Türkiye'de kullanılan doğalgazın hemen hemen 10'da 1'ine karşılık geliyor. Onun için bu projeye değer veriyoruz'' diyen Bakan Yıldız, Çin ile enerji alanındaki işbirliğinin artarak devam edeceğini ifade etti. Bakan Yıldız, Tuz Gölü çevresinde yapılan sismik çalışmalarda benzer yerlerin olduğu sonucuna ulaşıldığını aktararak, ''Dünyanın gelişmiş ülkeleri kullandıkları doğalgazın en az yüzde 15'ini depolama kapasitesine sahipler. 40 milyar metreküp doğalgaz kullandığımızı düşünürsek bizim 5 milyar metreküp depolama kapasitemizin olması doğrudur diye düşünüyoruz. Onun için buna benzer yatırımlarımız artacak'' dedi. -Ticaret açığının giderilmesinde enerji önemli- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Zhiyuan da yaşanan ekonomik krizlerin Türkiye ile Çin arasında daha yakın işbirliğini gerektirdiğini belirterek, Türkiye'nin bölgesinde daha etkin rol oynaması için Çin'in desteklerinin devam edeceğini söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yılın dokuz ayında 18 milyar dolara ulaştığını dile getiren Zhiyuan, ''Ticaretimiz bu hızda devan ederse iki ülke arasındaki ticaret hacminin gelecek 5 yıl içinde 50 milyara, gelecek 10 yıl içerisinde ise 100 milyar dolara yükseleceğini düşünüyoruz. Aradaki ticaret açığını çözmek için biz de çaba harcıyoruz. Enerji bu açıdan oldukça önemli bir alan'' diye konuştu. -1 aylık gaz dağıtımı mümkün olacak- BOTAŞ Genel Müdür Fazıl Şenel ise doğalgaz deposunun Tuz Gölü'nün tam olarak altına yapılmayacağını, 40 kilometre güneyindeki Aksaray'ın Sultanhanı Beldesi yakınlarında gerçekleştirileceğini belirtti. Doğalgazda arz talep dengesizliğini giderebilmek için doğalgaz depolarının büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Şenel, bu işe doğalgaz dağıtımı yapan özel sektöründe girebilmesinin mümkün olduğunu söyledi. ''Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Projesi''nin birinci aşamasının 2016 yılında tamamlanmasıyla 500 milyon metreküp gaz kapasitesine ulaşılacağını bildiren Şenel, ikinci aşamanın 2019 yılında tamamlanmasıyla toplam kapasitenin 1 milyar metreküpe çıkacağını, bununda kaynaklardan birinin kesilmesi durumunda 1 aylık gaz arzı yapılabilmesi anlamına geldiğini kaydetti Konuşmaların ardından, BOTAŞ ile Çinli TCC şirketi arasında ''Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Projesi''ne ait protokol imzalandı.