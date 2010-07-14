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Dünya

DEPODA NESLİ TÜKENMEKTE OLAN YÜZLERCE HAYVAN KUALA LUMPUR (A.A)

14 Temmuz 2010 12:22

-DEPODA NESLİ TÜKENMEKTE OLAN YÜZLERCE HAYVAN KUALA LUMPUR (A.A) - 14.07.2010 - Malezya'da çalıntı araçları bulmak için bir depoya düzenlenen baskında, araçların yanı sıra aralarında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olanların bulunduğu yüzlerce hayvan ele geçirildi. Yaban Hayatı Koruma Bürosu yetkilisi Celescoriano Razond, polisin başkent Kuala Lumpur'daki bir depoya düzenlediği baskında 42 araçla birlikte 700 kadar kuş, kafeslere kapatılmış leoparlar, albino pigme maymunlar ve diğer hayvanların ele geçirildiğini söyledi. Razond, hayvanların arasında soyu tükenmekte olan 20 türün de bulunduğunu ifade etti. Malezya medyası, kurtarılan hayvanlar arasında nadir bulunan 300 bin dolar değerindeki bir çift cennet kuşu da olduğunu duyurdu. Olayla ilgili iki kişinin tutuklandığı, diğer şüphelilerin ise arandığı kaydedildi.

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