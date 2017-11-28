Depoda kumara jandarma baskını

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın merkez Şehzadeler ilçesindeki bir depoya baskın yapan ekipler, kumar oynatmakta kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi. Kumar oynadığı tespit edilen 21 kişiye, toplam 4 bin 767 TL idari para cezası uyguladı.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine kırsal Yeniköy Mahallesi\'nde V.A.\'ya ait depoya, dün saat 22.00 sıralarında kumar baskını düzenledi. Depoda, kumar aletleri ele geçirilirken, kumar oynayanlar suçüstü yakalandı. Depodaki masaların üzerinde 143 tombala kartı, 180 şans topu, 1 şans topu küresi, 1 TV ekranı, 3 bin 306 tombala pulu, 1 kamera bulundu. Kumar oynayan 21 kişiye, toplam 4 bin 767 TL idari para cezası uygulandı. V.A. hakkında \'Kumar oynatmak ve yer temin etmek\' suçlarından adli işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan S.M. de gözaltına alındı.



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