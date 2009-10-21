Depo doldurmak cep yakıyor

Tavan fiyat uygulamasının yapıldığı dönemlere denk gelen Temmuz ayında 2,92 liraya kadar düşen kurşunsuz benzinin litresi, son yapılan düzenlemeyle 3,36 liraya kadar çıktı.

Temmuz ayında 160,6 lira olan 55 litrelik bir otomobil deposunu doldurmanın maliyeti, bugün 184,8 liraya ulaştı. Bu, yazın ortalarından bu yana benzinde yaklaşık yüzde 15'lik artış anlamına geliyor.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, bir depoyu doldurmanın maliyetinin 200 liraya doğru gittiğini söyledi. Kaya, şunları kaydetti:

“Birkaç ay önce 'Benzinin litresini 5 liraya sabitlesinler de rahatlayalım' demiştik. En azından her artışta tüketicinin psikolojisi bozulmamış olur. Dünya piyasalarında petrol fiyatlarının yükseldiğini kabul ediyoruz ancak perakendeye bu kadar yansımaması gerekiyor. Firmalar, petrol fiyatlarındaki düşüşlere çok dikkat etmezken, piyasalardaki artışa yönelik en küçük kıpırdanmayı hemen pompaya yansıtıyorlar. Şu anda oluşan rakamları kabul etmek mümkün değil. Bu rakamların oluşmasında yüksek vergilerin de etkisi var. Benzinin litresinde 2 liranın üzerinde vergi var.”

Kaya, akaryakıt fiyatlarının düzenlenmesinde yine tüketicinin mağdur olduğunu ifade ederek, “Bu artışlar diğer ürünlere yansıyacak. Fiyatların normal seviyelere gelmesi için son yapılan ÖTV artışının iptal edilmesi gerekiyor” dedi.

