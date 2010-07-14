-DEPO DEĞİL, HAYVANAT BAHÇESİ KUALA LUMPUR (A.A) - 14.07.2010 - Malezya'da çalıntı araçları bulmak için bir depoya düzenlenen baskında, araçların yanı sıra aralarında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olanların bulunduğu yüzlerce hayvan ele geçirildi. Yaban Hayatı Koruma Bürosu yetkilisi Celescoriano Razond, polisin başkent Kuala Lumpur'daki bir depoya düzenlediği baskında 42 araçla birlikte 700 kadar kuş, kafeslere kapatılmış leoparlar, albino pigme maymunlar ve diğer hayvanların ele geçirildiğini söyledi. Razond, hayvanların arasında soyu tükenmekte olan 20 türün de bulunduğunu ifade etti. Malezya medyası, kurtarılan hayvanlar arasında nadir bulunan 300 bin dolar değerindeki bir çift cennet kuşu da olduğunu duyurdu. Olayla ilgili iki kişinin tutuklandığı, diğer şüphelilerin ise arandığı kaydedildi.