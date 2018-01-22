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Deplasmandan dönüş yolunda kaza

Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüs Kütahya'da devrildi

22 Ocak 2018 15:15

Kütahya'da, Beşiktaş taraftarını taşıyan otobüsün refüje devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antalyaspor-Beşiktaş maçından sonra İstanbul'a dönen siyah-beyazlı taraftarları taşıyan Burhan Şen yönetimindeki otobüs, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 9. kilometresinde, refüje devrildi.

Kazada sürücü Şen ve otobüste bulunanlardan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

(Trt Spor)

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