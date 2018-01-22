Deplasmandan dönüş yolunda kaza

Kütahya'da, Beşiktaş taraftarını taşıyan otobüsün refüje devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Antalyaspor-Beşiktaş maçından sonra İstanbul'a dönen siyah-beyazlı taraftarları taşıyan Burhan Şen yönetimindeki otobüs, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 9. kilometresinde, refüje devrildi.
Kazada sürücü Şen ve otobüste bulunanlardan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
(Trt Spor)