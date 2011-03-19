Deplasmana taraftar götürmeyecekler

T24



1.5 milyon dolarlık prim cepte



Baros ‘f.ck’ you dedi atıldı



Hagi: Kazanmayı asıl biz hak ettik



Bu esnada Yıldırım’ı koridorda gören G.Saray Başkanı Adnan Polat “Başkan, istersen yukarılım çıkarım” önerisinde bulunurken F.Bahçe Başkanı ise “Canım sıkkın, taraftarlar otobüsün camını” kırmış diye serzenişte bulundu. Polat ise bu durum üzerine “Başkan bundan sonra taraftar götürmeyelim” derken deplasmanlara seyirci götürmeme önerisinde bulundu. Aziz Yıldırım da “Ben bu işe varım, oturup konuşalım” diyerek Polat’ın teklifini onay verdi.Türk Telekom Arena’daki ilk derbide de G.Saray karşısındaki kazanma geleneğini sürdürüp 1-0 geriden gelip, tarih yazan F.Bahçeli futbolcular, prim zengini oldular. Sarı-lacivertli yönetim, Alex’in bir gol bir asistle yıldızlaştığı karşılaşma için 1.5 milyon dolarlık süper bir prim açıkladı. Hatırlanacağı gibi Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş’ı deviren F.Bahçeli yıldızlar, 1 milyon dolarlık prim kazanmışlardı.Derbide Baros maç bittikten sonra hakeme itiraz ettiği için kırmızı kart görürken, Çek golcünün oyundan atılmasına çenesinin neden olduğu ortaya çıktı. Adnan Polat karşılaşma bitimi 4. hakem Aytekin Durmaz’a Baros’un atılma nedenini sorarken aldığı yanıtla şoke oldu. Durmaz, Polat’a Baros’un maç boyu küfür ettiğini belirtirken, yıldız futbolcunun hakem Fırat Aydınus’a ‘f.ck you’ dediği için kırmızı gördüğü belirtildi. Baros’un iki maç ceza alması beklenirken, dün gördükleri sarı kartlarla Gökhan, Culio ve Kazım da cezalı duruma düştü.Hagi, derbide kazanmayı hakettiklerini söyledi: “İki kelimeyle açıklamak gerekirse ‘futbol bu.’ Maalesef 1-0 öndeyken istekli ve arzuluyduk. Oyuncularım kazanmak için her şeyi yaptılar. Galibiyeti haketmiştik. 2 hata yaptık, onlar gol oldu.”