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Spor

Deplasman takımlarının günü

NBA play-off yarı final serilerinde Houston Rockets deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 100-92 yendi

05 Mayıs 2009 03:00


NBA play-off yarı final serilerinde Houston Rockets deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 100-92 yenerken, Orlando Magic de son şampiyon Boston Celtics'i 95-90 mağlup etti. 

NBA Doğu Konferansı yarı final serisi ilk maçında Orlando Magic, son şampiyon Boston Celtics'i deplasmanda 95-90 yenerek saha avantajını eline geçirdi.

Orlando ikinci yarıda farkı bir ara 28 sayıya kadar çıkarmasına karşın, Celtics'in geri dönüşüne engel olamadı ve son 2 dakikaya girilirken fark 4 sayıya kadar indi. Bitime 43 saniye kala Ray Allen'la çok kritik bir hücumdan yararlanamayan Boston, son saniyelerde JJ Redick'in 4 serbest atışta da isabet bulmasıyla maçı kaybetti.

Orlando'da Dwight Howard 16 sayı - 22 ribaunt ve 3 blokla yıldızlaşırken, milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu da 15 sayı - 3 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

Boston'da 24 sayısının 16'sını ikinci yarıda bulan Paul Pierce takımın en skorer ismi oldu. Rajon Rondo da 14 sayı - 10 ribaunt ve 8 asist üretti.

HOUSTON SÜRPRİZİ

Batı Konferansı'nda ise yarı final ilk maçında favori Los Angeles Lakers, sahasında Houston Rockets'a 100-92 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibin maç boyunca çözüm üretmekte zorlandığı çinli pivot Yao Ming, 28 sayı - 10 ribaunt - 2 blokla oynadı. Özellikle Aaron Brooks - Derek Fısher eşleşmesinde rakibine bariz üstünlük sağlayan Houston Rockets'ta, Brooks 19 sayı üretti.

Ev sahibi avantajını rakibine kaptıran Lakers'ta Kobe Bryant 32 sayı - 8 ribaunt - 4 asistle mücadele ederken, İspanyol Pau Gasol de 14 sayı - 13 ribaund kaydetti.

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