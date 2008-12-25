Deplasman lideri Trabzonspor

Turkcell Süper Lig'de ilk yarıyı Sivasspor'un ardından 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, dış sahada en başarılı sonuçları alan takım oldu.



Karadeniz ekibi, deplasmanda aldığı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 16 puan toplayarak ilk yarıda deplasmanda en başarılı grafiği ortaya koydu.



Trabzonspor'u 14 puan ile Ankaraspor, 12 puan ile Kayserispor takip etti.



8 deplasman maçı



Bordo-mavili takım, Ankaragücü'nü 2-1, Denizlispor ve Gençlerbirliği'ni 1-0, Konyaspor'u 3-2, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 4-0 yenerken Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, Galatasaray'a 3-0, Bursaspor'a ise 2-1 mağlup oldu.



Trabzonspor, bütün takımların sahasında oynanılan maçların yapıldığı puan cetvelinde ise topladığı 18 puan ile 5. sırada yer aldı.



Geçen sezon fark attı



Trabzonspor, geçen sezonun aynı döneminde ise bu sezona göre çok daha başarısız bir dönem geçirmişti.



Geçen sezon söz konusu dönemde 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, 6 puan toplayabilmişti.

