Deplasman kralı, iç sahanın kralına karşı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren lider Beşiktaş ile Fenerbahçe, pazar günü Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; bu sezon iç sahada en çok puan toplayan Beşiktaş, en iyi deplasman karnesine sahip olan Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Lider Beşiktaş, bu sezon iç sahada oynadığı 14 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 32 gol atarken sadece 8 gol yedi. Kara Kartal, içeride oynadığı son 10 maçın 7'sinde kalesini gole kapatmayı başardı. Siyah-beyazlılar bu süreçte, 8 maçta 1'den fazla gol atmasını bildi. Sergen Yalçın'ın talebeleri, yalnızca 1-0 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçında gol sevinci yaşayamadı. İç saha puan tablosunda 14 maçta 34 puan kazanan Beşiktaş'ı, 15 maçta 33 puan toplayan Alanyaspor takip ediyor.

Ligde 3. sırada bulunan Fenerbahçe ise deplasman karnesi en iyi olan takım konumunda. Dışarıda 14 maça çıkan Kanarya, 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Rakip ağlara 30 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde 11 gol gördü. 14 maçta 35 puan toplayan Fenerbahçe'ye en yakın ekip, 15 maçta 30 puan alan Galatasaray.

Fenerbahçe, bu 14 maçın 6'sında gol yemedi. Kanarya'nın bu sezon deplasmanda gol atamadığı tek maç ise 0-0 biten Galatasaray karşılaşması.