Deplasman kralı Fenerbahçe, Kadıköy'deki kötü gidişi tersine çevirmek istiyor

Fenerbahçe, deplasman maçlarındaki başarısını artık iç sahaya yansıtma peşinde. Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en önemli 10 liginde ilk 3 sıradaki takımlar dikkate alındığında, evinde en kötü puan yüzdesine 2. takım konumunda.

Kadıköy'de bu sezon 5 mağlubiyetle 23 puan toplayan Fenerbahçe, deplasmandaki iyi performansına devam ediyor. Evinde yenildiği Konya'dan rövanşı rakip sahada alan Sarı-lacivertliler, deplasmanda topladığı puanı 35'e çıkarttı.

Bu sezon Kadıköy'de 14 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan Kanarya, 1.6 puan ortalamasında kaldı.

Sözcü'nün haberine göre, bu istatistiği galibiyet serisiyle geride bırakmak isteyen Teknik Direktör Erol Bulut, oyun formatında değişikliğe gidecek.

Bulut, Konyaspor deplasmanındaki ilk 35 dakikalık baskılı futbolu 90 dakikaya yaymak istiyor. Şampiyonluk yolunda önemli bir viraja girilirken Fenerbahçe'nin hocası özellikle iç saha maçlarında rakiplere ezici üstünlük kurmayı hedefliyor.

Dikkati çeken veriler

Duran topta en çok gol atan takım (19).

Akan oyunda en az gol yiyen iki takımdan biri (15).

Maç başına en çok gol pozisyonuna giren en iyi ikinci takım (7).