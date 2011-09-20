-DEPA'dan açıklama ATİNA (A.A) - 20.09.2011 - Yunanistan'ın milli doğalgaz şirketi DEPA, "BOTAŞ'a olan doğalgaz borçlarıyla ilgili Türkiye, ya da başka yerlerden yapılan bildirimlerin resmi olmayan tek yanlı değerlendirmeler olduğunu" iddia etti. DEPA, aşırı sağ LAOS partisi milletvekilleri İoannis Korantis ile Alekos Hrisanthakopulos'un konuya ilişkin sorusuna cevap olarak Parlamentoya gönderdiği açıklamada, Yunanistan'a doğalgaz tedarik eden BOTAŞ'ın, fiyatın yeniden belirlenmesi konusundaki tüm parametrelerini kabul etmediğini belirterek, BOTAŞ'ın bu konuda gerekli nedenleri DEPA'ya iletmediğini ileri sürdü. BOTAŞ'la imzalanan 23 Aralık 2003 tarihli sözleşmeye göre, birincil tedarikçilerin (Azerbaycan) talebi olması durumunda, BOTAŞ'ın da DEPA'ya fiyatın yeniden belirlenmesi talebinde bulunma hakkının bulunduğu, DEPA'nın da, ilke olarak fiyatın yeniden gözden geçirilmesini kabul etmek zorunda olduğu ifade edilen açıklamada, ancak, BOTAŞ'ın bu konuda sözleşmede öngörüldüğü şekilde gerekli belgeleri DEPA'ya sunmadığı iddiasına yer verildi. Konunun taraflar arasında henüz müzakere aşamasında bulunduğu ve DEPA ile BOTAŞ'ın, geleneksel çerçevede her iki tarafın kabul edebileceği adil bir anlaşma sağlanması için sürekli müzakere halinde oldukları öne sürülen açıklamada, "BOTAŞ ile bugüne kadar sürdürülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiği ve bu konuda tarafların uygun bir zaman süreci içerisinde bir anlaşmaya varacağı değerlendirmesi yapılabileceği" belirtildi. Açıklamada, taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda, konunun, sözleşmenin öngördüğü şekilde tahkim yoluyla yoluyla çözüleceği kaydedildi. Türkiye, 2007′den 2011′e kadar Azerbaycan'dan satın aldığı doğalgazın bir kısmını Yunanistan'a ihraç ediyordu. Yunanistan'ın doğalgaz ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladığı bu alışverişte Türkiye, 2008 yılında 443 milyon metreküp, 2009 yılında 721 milyon metreküp, 2010 yılında ise 660 milyon metreküp doğalgaz ihraç etti. Türkiye ile Azerbaycan arasında geçen yıl geriye dönük fiyat revizyonuna gidilince, Türkiye'nin Azerbaycan'dan aldığı doğalgaz ortalama 120 dolardan yaklaşık 300 dolara çıktı. Bu revizyon, Türkiye'nin Yunanistan'a sattığı Azeri gazına da uygulandı. Türkiye Azerbaycan'a 1.1 milyar dolar ödeme yaparken, Yunanistan'a yaklaşık 300 milyon dolarlık ek fatura çıktı.