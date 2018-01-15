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Spor

Denys Boyko, Club Brugge'a kiralanıyor

Beşiktaş, kamp kadrosuna dahil etmediği Ukraynalı kaleciyi Belçika kulübüne gönderiyor

15 Ocak 2018 17:18

Geçtiğimiz sezonu Malaga'da kiralık olarak geçiren Boyko, şimdi de Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanıyor. Sezon başından beri siyah-beyazlı kulüpte kadroya girememiş ve kamp kadrosuna da alınmamıştı.

Boyko, 2015-2016 sezonunun ortasında Ukrayna'nın Dnipro takımından büyük umutlarla, 3.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilse de bekleneni verememişti. Daha sonra Şenol Güneş tarafından tercih edilmeyen 1,97'lik dev kaleci, Malaga'nın yolunu tutmuş fakat orada da sadece 5 maçta forma giyebilmişti. Kiralıktan dönüp, sezon başından beri siyah-beyazlı kulüpte bulunsa da formayı sırtına hiç geçiremedi.

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