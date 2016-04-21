Denys Boyko, Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Beşiktaş'ın devre arasında Dnipro'dan transfer ettiği Denys Boyko'nun, Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdiği iddia edildi.

Sporx'de yer alan iddiaya göre, Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi devam ederken, bir yandan da yeni sezonun planları yapılıyor. Gelecek sezon için kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta, kaleci Denys Boyko, takımdan ayrılmak istiyor.

Sezonun ilk yarısında Tolga Zengin'in Sporting Lizbon ve Akhisar Belediyespor maçlarında yaptığı büyük hataların ardından camiadan kaleci transferi için yoğun baskılar gelince, Fikret Orman ve yönetimi Dnipro'dan Denys Boyko'yu almaya karar verdi. Corinthians'tan Cassio için yüksek rakam talep edilince Boyko, Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Boyko'nun Beşiktaş'a gelişine teknik direktör Şenol Güneş ve kaleci antrenörü Jose Sambade çok sıcak bakmazken, Tolga Zengin de Ukraynalı'nın imzasının ardından adeta yeniden doğdu.

Şenol Güneş ve Sambade ile konuştu

Beşiktaş'a gelişinden sonra Tolga Zengin'in gerisinde kalan ve oynadığı karşılaşmalarda tam anlamıyla güven vermeyen Boyko, teknik direktör Şenol Güneş ve kaleci antrenörü Jose Sambade ile kritik bir görüşme yaptı. Dnipro'nun kalesinin vazgeçilmezi olan Boyko, Beşiktaş'ta yedek kalmaya alışık olmadığı için sezon sonunda ayrılmak istediğini söyledi. Beşiktaş'ı sevdiğini ancak sürekli forma giyeceği bir kulübe gitmek istediğini belirten Boyko'nun talebi yönetime aktarıldı.



Yönetim kiralık göndermeye sıcak bakıyor



Beşiktaş yönetimi, Boyko'nun bu kararının ardından sezon sonu 28 yaşındaki kaleciyi kiralık olarak göndermek için kulüp arayışlarına başladı. Siyah-beyazlı yönetim ayrıca yeni sezon öncesi farklı bir kaleciyi kadroya katmak için harekete geçti.



Yeni gündem Deportivo'dan Fabri

Boyko'nun bir sezon kiralık olarak gitmesiyle Tolga Zengin'e yedek olarak sadece Günay Güvenç'in kalacak olması nedeniyle yönetim daha önce listesinde olan ancak sakatlığı nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Deportivolu Fabricio Agosto Ramirez (Fabri) için yeniden nabız yoklamaya başladı. 28 yaşındaki İspanyol kaleciye Sambade'nin onay vermesi nedeniyle Beşiktaş'ın bu transferi bitireceği öğrenildi.

