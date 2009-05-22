Denver seriyi eşitledi



Denver Nuggets deplasmanda Los Angeles Lakers'ı Chauncey Billups'ın müthiş ikinci yarı performansıyla yendi ve seride durumu 1-1'e getirdi.



Batı Konferansı Final Serisi ikinci maçında Denver Nuggets deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 106-103 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.



Denver bu galibiyetle Lakers'a karşı 1985 yılından bu yana ilk kez bir play-off maçı kazanırken, Los Angeles'a karşı 11 maçlık mağlubiyet serisini de sonlandırdı.



Denver'da all-star oyuncular Carmelo Anthony 34 sayı, 9 ribaund ve Chauncey Billups ise 17'si ikinci yarıda olmak üzere 27 sayıyla oynarken; kenardan gelen Linas Kleiza da 16 sayıyla önemli bir katkı yaptı.



Lakers'ta Kobe Bryant 32, Pau Gasol ise 17 sayı, 17 ribaundla mücadele etti. Son finalistte ilk beş başlayan Trevor Ariza da 20 sayıyla kariyer play-off rekorunu kırdı.



Staples Center'da ikinci çeyrekte farkı bir ara 14'e kadar çıkaran Lakers, rakibinin 14 top kaybı yaptığı maçı son bölümdeki kötü performansıyla kaybetti.



Serinin üçüncü maçı Denver'da oynanacak. Nuggets, normal sezonun son bölümü de dahil, sahasındaki son 16 maçta hiç mağlubiyet yüzü görmedi.



Batı Konferansı Final Serisi üçüncü maçı cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 03:30'da NTV ekranlarından naklen yayınlanacak



