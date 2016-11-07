Denver Nuggets işi ilk çeyrekte bitirdi

NBA'de Denver Nuggets, Boston Celtics‘i deplasmanda 123-107 mağlup etti.

NBA'e normal sezonda oynanan 6 maçla devam edildi.

Denver Nuggets, deplasmanda Celtics'i rahat geçerken, Emmanuel Mudiay’ın kariyer rekoru kırdı.



Mudiay ilk çeyrekte 24 sayı atarken, Nuggets takım halinde 42 sayı buldu ve farkı bir anda 19 yaptı. İlk devrede 77 sayı bulan konuk ekip, kalan bölümde kontrolü elinde bırakmadı ve maçı rahat kazandı.

Nuggets‘da Emmanuel Mudiay 11-18 şut isabetiyle 30 sayı-2 asist-8 ribauntla oynarken, Gary Harris 12 sayı-4 ribaunt, Nikola Jokic 9 sayı-5 ribaunt, Danilo Gallinari 16 sayı-3 ribaunt, benchten gelen Wilson Chandler 22 sayı-5 ribaunt ve Kenneth Faried 12 sayı-11 ribaunt yaptı.

Celtics‘te Isaiah Thomas 30 sayı-5 asist yaparken, Avery Bradley 14 sayı-6 asist-11 ribaunt, Tyler Zeller 6 sayı-5 ribaunt ve benchten gelen Marcus Smart 13 sayı-5 ribaunt yaptı.

NBA'de günün sonuçları

New York Knicks 109 - 114 Utah Jazz 114

Memphis Grizzlies 94 - 100 Portland Trail Blazers

Toronto Raptors 91 - 96 Sacramento Kings

Dallas Mavericks 86 - 75 Milwaukee Bucks

L. A. Lakers 119 - 108 Phoenix Suns