Dennis Mims dopingli çıktı







Beko Basketbol Ligi takımlarından Beşiktaş Cola Turka'nın kadrosunda yer alan Dennis Mims'de doping tespit edildi.





Basketbol Federasyonu (TBF)Disiplin Kurulu, 2009 yılı WADA yasaklı maddeler listesinde bulunan madde kullandığı tespit edilen Beşiktaş Cola Turkalı oyuncu Dennis Mims ile ilgili nihai karar çıkana kadar, bu oyuncunun idari tedbirli olarak maçlara katılmasını yasakladı.



Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 20 Şubat'ta oynanan Beşiktaş Cola Turka-Efes Pilsen maçının bitiminde doping kontrolü yapıldığı ve Dennis Mims'te, 2009 Yılı WADA yasaklı maddeler listesinde bulunan bir maddeden tespit edildiği, bu nedenle Mims'in TBF Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirildi.



Yapılan açıklamada, Dennis Mims'in, hakkındaki soruşturma ve değerlendirme sonuçlanıp, nihai karar verilinceye kadar, idari tedbirli olarak müsabakalara katılmasının yasaklanmasına oy birliği ile karar verildiği kaydedildi.



Bu arada, Beşiktaş Kulübü de uyuşturucu kullandığı iddia edilen Mims ile ilişkisini kesecek. Siyah-beyazlı kulübün, ABD'li oyuncuyu göndereceği, ancak yerine transfer yapmayacağı öğrenildi.



