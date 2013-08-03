T24 LogoT24 Logo
Dünya

Denktaş'tan vekillere 'serbest kalma' bedeli

Denktaş, pazar günü yapılan seçimler öncesinde partisinden milletvekili adaylarına senet imzalattığını dün düzenlediği basın toplantısında açıkladı

03 Ağustos 2013 10:33

KKTC’de oylarını artırarak kilit parti durumuna gelen Demokrat Parti (DP) lideri Serdar Denktaş, partisinden seçilen milletvekillerinin başka partilere transfer olmasını engellemek için 500 bin liralık senet imzalattığını açıkladı.

Ömer Bilge'nin Hürriyet'teki haberine göre, Denktaş, partisindeki geçmiş dönemlerde yaşanan istifalardan ders çıkardığını belirtti.

Denktaş, pazar günü yapılan seçimler öncesinde partisinden milletvekili adaylarına senet imzalattığını dün düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Denktaş, kendisi de dahil 50 sandalyeli parlamentoya giren 12 Demokrat Parti milletvekilinin, istifa etmeyecekleri yönünde sözleşme imzaladığını, ihlal etmeleri ve başka partilere geçmeleri halinde 500 bin liralık kefalet senedini ödemek zorunda olduğunu söyledi.

ETİKETLER

serdar denktaşkktcdemokrat partimilletvekilitazminat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24