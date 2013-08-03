Denktaş'tan vekillere 'serbest kalma' bedeli

KKTC’de oylarını artırarak kilit parti durumuna gelen Demokrat Parti (DP) lideri Serdar Denktaş, partisinden seçilen milletvekillerinin başka partilere transfer olmasını engellemek için 500 bin liralık senet imzalattığını açıkladı.

Ömer Bilge'nin Hürriyet'teki haberine göre, Denktaş, partisindeki geçmiş dönemlerde yaşanan istifalardan ders çıkardığını belirtti.

Denktaş, pazar günü yapılan seçimler öncesinde partisinden milletvekili adaylarına senet imzalattığını dün düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Denktaş, kendisi de dahil 50 sandalyeli parlamentoya giren 12 Demokrat Parti milletvekilinin, istifa etmeyecekleri yönünde sözleşme imzaladığını, ihlal etmeleri ve başka partilere geçmeleri halinde 500 bin liralık kefalet senedini ödemek zorunda olduğunu söyledi.