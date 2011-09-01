Denktaş'tan iyi haber!

T24

Türk Ajansı-Kıbrıs'ın (TAK) Yakındoğu Üniversitesi (YDÜ) hastanesinin Hasta Hizmetleri ve Dış İlişkiler Başkanı Ahmet Savaşan'dan aldığı bilgiye göre, sağlık durumunda iyileşme olduğu gözlemlenen Denktaş'ın bilinci de tamamen kapalı değil."Denktaş Ankara'dan geldiği güne göre iyiye doğru gidiyor. Şuuru tamamen kapalı değil, zaman zaman uyanıp tepki vermeye başladı" diyen Savaşan, Denktaş'ın solunumunun halen solunum cihazıyla desteklendiğini vurguladı.24 Mayıs'ta pıhtı atması sonucu beyin ana damarında tıkanıklık olan ve ardından YDÜ hastanesinde ameliyat edilen Rauf Denktaş, tedavisinin devamı için 8 Temmuz'da Ankara'ya gitmişti. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisine devam edilen Denktaş, beyinle kafatası arasında biriken kanın alınması için Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 25 Ağustos'da yeniden ameliyat edilmişti.Kendi talebiyle iki gün önce KKTC'ye getirilerek YDÜ hastanesinde kontrol altına alınan Denktaş'la ilgili olarak dün durumunun kritik olduğu açıklaması yapılmıştı.