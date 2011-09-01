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Denktaş'tan iyi haber!

KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağlık durumunda kısmi iyileşme olduğu...

01 Eylül 2011 03:00

T24 - KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağlık durumunda kısmi iyileşme olduğu, zaman zaman uyanıp tepki vermeye başladığı bildirildi.

Türk Ajansı-Kıbrıs'ın (TAK) Yakındoğu Üniversitesi (YDÜ) hastanesinin Hasta Hizmetleri ve Dış İlişkiler Başkanı Ahmet Savaşan'dan aldığı bilgiye göre, sağlık durumunda iyileşme olduğu gözlemlenen Denktaş'ın bilinci de tamamen kapalı değil. 

Denktaş'tan iyi haber"Denktaş Ankara'dan geldiği güne göre iyiye doğru gidiyor. Şuuru tamamen kapalı değil, zaman zaman uyanıp tepki vermeye başladı" diyen Savaşan, Denktaş'ın solunumunun halen solunum cihazıyla desteklendiğini vurguladı. 

24 Mayıs'ta pıhtı atması sonucu beyin ana damarında tıkanıklık olan ve ardından YDÜ hastanesinde ameliyat edilen Rauf Denktaş, tedavisinin devamı için 8 Temmuz'da Ankara'ya gitmişti. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisine devam edilen Denktaş, beyinle kafatası arasında biriken kanın alınması için Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 25 Ağustos'da yeniden ameliyat edilmişti.

Kendi talebiyle iki gün önce KKTC'ye getirilerek YDÜ hastanesinde kontrol altına alınan Denktaş'la ilgili olarak dün durumunun kritik olduğu açıklaması yapılmıştı.






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