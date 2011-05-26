-DENKTAŞ'TA SOLUNUM YETMEZLİĞİ BAŞ GÖSTERDİ LEFKOŞA (A.A) - 26.05.2011 - Yakındoğu Üniversitesi Hastanesinde, yoğun bakım servisinde tedavi altında olan KKTC ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ta, solunum yetmezliği başgösterdi. Yeterince oksijen alması için nefes borusuna konulan tüple solunum desteği verilen Denktaş'a, yoğun antibiyotik tedavisi de başlatıldı. Tedaviyi yürüten doktorlardan Başhekim Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu Denktaş'ın sağlığıyla ilgili olarak, beyinde çok hızlı iyiye doğru giden tablonun, bugün akciğerdeki komplikasyon nedeniyle tersine döndüğü bilgisini verdi. Kaptanoğlu, bu sabah beklenebilen ancak istenmeyen bir komplikasyon geliştiğini, bir solunum probleminin ortaya çıktığını belirterek, "Bu nedenle, yoğun bakımda ilaç ve solunum tedavisi, solunum desteği başladı ve devam etmektedir. Yoğun antibiyotik tedavisi de başladı" dedi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Finn Rasmussen de gün içinde akciğer solunumunda kötüleşme olduğunu, bu gibi beyin damarı tıkanmaları vakalarında bununla karşılaşılabileceğini belirterek, "Yeterince oksijen alamadığı için vücuduna, nefes borusuna konulan bir tüple solunum desteği verilmekte. Durumu stabil ve kritik, aileyi bilgilendirdik" diye konuştu. Bir soru üzerine, bu durumda iyileşen çok hasta olduğunu belirten Rasmussen, "Keşke böyle bir ilave komplikasyon olmasaydı" dedi. Nöroloji uzmanıs Prof Menmet Özmenoğlu da Denktaş'ın bugün çekilen tomografisiyle dünkü tetkikler arasında fark olmadığını söyledi. Özmenoğlu "Şu andaki nörolojik durumu stabil, yeni bir kanaması yok, yeni bir damar tıkanıklığı yok, nörolojik yönden stabil bir hasta. Nöroloji açısından desteğe devam ediyoruz ancak solunum desteği şu anda ön planda" dedi. Denktaş'ın Türkiye'ye nakli konusundaki "yolculuk yapacak durumda mı" sorusu üzerine Kaptanoğlu, Denktaş'ın yolculuk yapacak durumda olmadığını söyledi. Özmenoğlu da rahatsızlığın tanı ve tedavisinin belli olduğunu, hastanedeki bütün bölümlerin, bir takım olarak çalıştığını söyledi. Kaptanoğlu, başka bir soru üzerine, Denktaş'ın bugün akciğerinde bir sorun belirdiğini, akciğerle ilgili bir ateş ve solunum yetmezliği ortaya çıktığı için, bu durumun beyindeki iyileşmeyi perdelediğini söyledi. Kaptanoğlu, "Dolasıyla önemli, çok büyük bir hastalık. Yine de iyileşeceğini düşünüyoruz. Bütün organları tek tek iyileştirmemiz gereken bir durumdur bu. Düne göre, böyle bir komplikasyonun eklenmiş olması aslında çok hızlı iyiye doğru giden tabloyu tersine çevirmiş durumda" diye konuştu. Bu arada, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Org Adem Huduti Dentaş'ı ziyaret etti.